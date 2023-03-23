Gia cảnh khốn cùng của gia đình nam sinh 17 tuổi tử vong vì TNGT: Có 9 đứa con, giờ chỉ còn em gái út tật nguyền

Xã hội 23/03/2023 12:03

Ai cũng thương cảm cho cậu học sinh xấu số và gia cảnh éo le của gia đình nam sinh này.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, gia đình nam sinh Trần Đình Hải (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú tại thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị TNGT khi chạy xe máy trên đường về nhà vô cùng khó khăn.

Được biết cha mẹ nam sinh là anh Trần Đức Lượng (53 tuổi) và chị Lê Thị Thủy (52 tuổi) cưới nhau năm 1994, có với nhau 9 đứa con nhưng chỉ nuôi được hai đứa là cháu Trần Đình Hải (17 tuổi) và Trần Thị Tường Vy (9 tuổi) bị tật nguyền. Cháu Vy, tuy đã 9 tuổi nhưng do bị bệnh tật nên em không nói năng gì nhiều, hai tay co quắp thi thoảng lại giật lên từng cơn.

Trước đây vợ chồng anh Lượng và chị Thủy có 3 đứa nữa, khi sinh ra thì khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng lớn hơn chút thì cả 3 đều phát bệnh co quắp tay chân và đến 9 tuổi thì cả 3 cháu đều mất vì bệnh tật. Sau khi 3 đứa con mất, chị Thủy tiếp tục mang bầu 4 lần nhưng đều không thành. Mãi sau này, anh chị mới sinh thêm được 2 đứa nhưng chỉ có Hải lành lặn không mang bệnh tật, còn Vy bệnh giống những người anh, chị trước đó.

Gia cảnh khốn cùng của gia đình nam sinh 17 tuổi tử vong vì TNGT: Có 9 đứa con, giờ chỉ còn em gái út tật nguyền - Ảnh 1
 Anh Trần Đức Lượng và con gái tật nguyền. Ảnh Giao Thông

Trao đổi với Báo Giao Thông, một người họ hàng gần cho biết, anh Lượng bị bệnh xơ gan từ mấy năm nay, sức khỏe kém, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều trông cậy hết vào chị Thủy với Hải. Sau khi nghe tin Hải bị TNGT tử vong, chị Thủy ngất lên ngất xuống, giờ nằm liệt giường phải có người túc trực trông nom; anh Lượng thì mang trọng bệnh, lại gặp biến cố lớn.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 19/3, tại ngã 4 giao nhau giữa Quốc lộ 15B với Tỉnh lộ 547 đoạn qua địa phận thôn Tân Quý, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe máy. Vụ TNGT khiến em Hải ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Lượng (53 tuổi, ngụ thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ anh Trần Đình Lượng ở Hà Tĩnh”).

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