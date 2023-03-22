Độc lạ Cà Mau: Bé 3 tuổi đọc sách trôi chảy, thuộc bảng cửu chương, biết cả tiếng Anh

Xã hội 22/03/2023 21:49

Hiện cậu bé đã khá thông thạo bảng cửu chương, biết cộng trừ những phép tính đơn giản.

Theo thông tin từ VOV, bé 3 tuổi ở Cà Mau chưa từng đi học nhưng nhìn chữ là đọc lưu loát, nhớ được số điện thoại của cha mẹ, làm được các phép cộng trừ đơn giản.

Đó là bé Nguyễn Tuấn Khải (37 tháng tuổi) con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Linh và chị Bùi Thanh Thủy (ở phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Độc lạ Cà Mau: Bé 3 tuổi đọc sách trôi chảy, thuộc bảng cửu chương, biết cả tiếng Anh - Ảnh 1
Bé 3 tuổi ở Cà Mau chưa từng đi học nhưng nhìn chữ là đọc lưu loát. Ảnh VOV

Tuấn Khải sinh ra và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ. Tuy nhiên, mới 7 tháng tuổi bé đã chập chững biết đi, đến khoảng 1 tuổi bé đã đi vững và khi xem phim hoạt hình bé đọc được một số từ trong phim.

Bé Nguyễn Tuấn Khải hiện có thể tự viết tên của mình và viết những từ đơn giản. Khi cha mẹ hay bất kỳ ai đọc các con số hàng chục, trăm, thậm chí hàng ngàn ngẫu nhiên bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cậu bé đều có thể ghi ra đúng.

Độc lạ Cà Mau: Bé 3 tuổi đọc sách trôi chảy, thuộc bảng cửu chương, biết cả tiếng Anh - Ảnh 2

Độc lạ Cà Mau: Bé 3 tuổi đọc sách trôi chảy, thuộc bảng cửu chương, biết cả tiếng Anh - Ảnh 3

Hiện Tuấn Khải đã khá thông thạo bảng cửu chương, biết cộng trừ những phép tính đơn giản. Ảnh VOV

Chia sẻ với VOV, gia đình cho biết môi trường để bé Khải tiếp xúc với kiến thức chủ yếu từ tivi và học cùng anh mình. Vào cao điểm dịch Covid-19, người anh của Khải đang học lớp 1 phải học trực tuyến. Khi đó cậu bé khoảng 17 tháng tuổi đã chăm chú đứng sau anh cùng học. Cậu bé tỏ ra tập trung học hơn anh và thường xuyên lặp lại những nội dung mình học được. Thấy con mình thích thú nhiều hơn với các con số, vợ chồng anh Linh đã trau dồi cho bé nhiều hơn. 

Trước đó, thông tin từ Dân Trí, câu chuyện về bé Kim Thiên Mỹ (sinh năm 2020 ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) chưa tròn 3 tuổi đã có thể đọc sách báo, đếm số, thậm chí dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Độc lạ Cà Mau: Bé 3 tuổi đọc sách trôi chảy, thuộc bảng cửu chương, biết cả tiếng Anh - Ảnh 4
Thiên Mỹ bé đọc sách lưu loát dù chưa được học. Ảnh Dân Trí

Anh Kim Chí Thanh, ba của Thiên Mỹ cho biết, gia đình cũng mới tình cờ phát hiện khả năng đặc biệt của con gái mấy ngày nay. Trong một dịp gia đình tập trung đông đủ, tổ chức hát karaoke thì mọi người bất ngờ khi thấy Thiên Mỹ có thể đọc được lưu loát lời bài hát chạy trên màn hình tivi.

 

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