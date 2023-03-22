Cảnh cáo việc nhuộm tóc, cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay tại lớp

Xã hội 22/03/2023 21:24

Cô giáo này dùng kéo cắt tóc một học sinh nữ trong lớp nhằm cảnh cáo về việc em này nhuộm tóc, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa sửa đổi.

Theo thông tin từ VTC News tối 22/3, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc xác nhận những hình ảnh trong clip giáo viên cắt tóc học sinh ngay tại lớp là có thật. Sự việc diễn ra cách đây vài ngày tại lớp 10A10, trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). 

Cảnh cáo việc nhuộm tóc, cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay tại lớp - Ảnh 1
Cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp. Ảnh VTC

Theo thông tin ban đầu, cô giáo này dùng kéo cắt tóc một học sinh nữ trong lớp nhằm cảnh cáo về việc em này nhuộm tóc, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa sửa đổi.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường yêu cầu nhà trường, giáo viên viết tường trình và báo cáo sự việc. Đồng thời, yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý học sinh, kịp thời động viên tránh để những trường hợp xấu về tâm lý có thể xảy ra.

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