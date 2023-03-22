Người mẹ chết lặng khi biết tin con gái duy nhất tử vong ở hồ nước

Xã hội 22/03/2023 22:48

Khi đang chơi với bạn, không may, em N. bị trượt chân ngã xuống hồ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều ngày 22/3 em P.T.K.N (14 tuổi, lớp 7, Trường THCS Buôn Trấp) đi chơi với nhóm bạn tại khu vực Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Khi đang chơi với bạn, không may, em N. bị trượt chân ngã xuống hồ. Một số người dân đi qua khu vực hồ Sen nghe tiếng kêu cứu, vội chạy đến ứng cứu nhưng em N. đã tử vong. 

Mẹ em N. như chết lặng khi biết tin đứa con duy nhất bị đuối nước tại khu vực hồ Sen.

Người mẹ chết lặng khi biết tin con gái duy nhất tử vong ở hồ nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tối 22/3, chia sẻ với báo Tiền Phong, phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến một em học sinh cấp 2 tử vong.

Trước đó báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, đầu giờ chiều 22-2, em NHH (14 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng hai em học sinh NGT và NQH (đều 16 tuổi) đang trên đường đi học.

Khi đến đoạn cầu Bờ Quan thuộc phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, thấy lưới của ngư dân đang giăng sẵn dưới sông Cổ Cò nên cả ba em chạy xuống sông để kéo.

Người mẹ chết lặng khi biết tin con gái duy nhất tử vong ở hồ nước - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh Tuổi Trẻ Online

Trong lúc kéo thì em NHH bị trượt chân và trôi ra xa. Sau 60 phút lặn tìm nạn nhân dưới sông đã vớt  được thi thể nạn nhân. Hiện đơn vị đã bàn giao thi thể nạn nhân cho cơ quan chức năng và gia đình.

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