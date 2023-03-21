Xôn xao bài đăng thông tin việc nhiều học sinh bị người lạ dụ dỗ 'bắt cóc' ở Nghệ An?

Xã hội 21/03/2023 19:49

Ngay sau khi bài đăng cảnh giác đăng tải, nhiều người không khỏi lo lắng và chia sẻ câu chuyện trên để cùng nhắc nhở học sinh cảnh giác, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/'3, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ, lan truyền “câu chuyện cảnh giác”: "Cả nhà ơi, chiều nay tại Trường Tiểu học Hưng Bình có một người đàn ông xưng với học sinh là bạn bố để đến đón cháu vì bố nhờ đón. Rất may, em học sinh đó nghe lời cô giáo dặn nên không đi theo. Nguy hiểm quá nên em thông báo để mọi người biết và nâng cao cảnh giác ạ!".

Có người đăng thông tin: “Con gái em đi học thêm về, vì cách nhà cô có một đoạn ngắn nên em cho cháu tự đi. Khi ra về có hai người đàn ông lạ đi xe che biển số, dỗ cháu cho cháu kẹo và nói để chú dắt qua đường. Thấy người lạ, học sinh này đã phản ứng là cháu tự về. Lúc đó, người đàn ông lạ vẫn kéo tay bạn học đi cùng. Sau khi học sinh này hét lên thì hai người đàn ông này bỏ chạy”.

Ngay sau khi bài đăng cảnh giác đăng tải, nhiều người không khỏi lo lắng và chia sẻ câu chuyện trên để cùng nhắc nhở học sinh cảnh giác, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc.

Xôn xao bài đăng thông tin việc nhiều học sinh bị người lạ dụ dỗ 'bắt cóc' ở Nghệ An? - Ảnh 1
Bài đăng cảnh giác khiến nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang và lo lắng - Ảnh: Giaoduc.net

Theo thông tin từ Giaoduc.net, tại Trường Tiểu học Bến Thủy, một số bài đăng khác trên mạng xã hội liên quan đến sự việc này sau đó tiếp tục được chia sẻ. Cụ thể, một phụ huynh cho biết: "Trường Tiểu học Bến Thủy chiều hôm qua có 2 thằng bắt đứa bé học lớp 2C, cháu hét lên 2 thằng lên xe bỏ chạy. Cả nhà cẩn thận con mình".

Một tài khoản facebook có tên H.T chia sẻ bài viết có nội dung: "Chào bố mẹ. Bố mẹ lưu ý để nhắc học sinh phòng người lạ! Hôm nay Trường Tiểu học Hồng Sơn có kẻ lạ mặt cho học sinh kẹo mút và nói "Cháu qua bên đường bố cháu đón.

Học sinh khác thì được cho một chai nước ngọt, rất may cả hai trường hợp học sinh đều không nhận quà và bỏ chạy vào trường. Khi học sinh không nhận quà kẻ lạ mặt đó lên xe bỏ đi. Bố mẹ nhắc nhở các cháu ạ".

 

Xôn xao bài đăng thông tin việc nhiều học sinh bị người lạ dụ dỗ 'bắt cóc' ở Nghệ An? - Ảnh 2
Trường Tiểu học Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến sự việc này, ngày 21/3, cô Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh cho biết, có sự việc như vậy xảy ra tại một số trường học trên địa bàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh cũng đã có văn bản báo cáo cấp trên, đồng thời gửi cho các trường để nâng cao ý thức cảnh giác cho phụ huynh.

"Sau khi nghe báo cáo từ các trường gửi lên thì hiện chúng tôi đã thống kê được có 3 trường là Trường Tiểu học Hồng Sơn, Trường Tiểu học Hưng Bình và Trường Tiểu học Bến Thủy có xảy ra sự việc như vậy.

Việc này chúng tôi cũng đã có báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo và đã phối hợp với công an để có phương án xử lý. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có văn bản gửi các trường yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố nêu cao cảnh giác và thông tin đến tất cả phụ huynh học sinh, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc" - cô Thảo thông tin thêm.

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