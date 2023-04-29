Hà Nội: Mâu thuẫn lúc đòi nợ, một người bị đâm tử vong

Xã hội 29/04/2023 17:23

Đòi nợ không thành, đối tượng gọi thêm người khác mang theo hung khí đến. Hậu quả khiến bạn của "con nợ" gục tại chỗ và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Viết Tính (sinh năm 1992), Nguyễn Viết Tiến (sinh năm 1993) cùng ở huyện Xuân Trường (Nam Định) và Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 2000 ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Cụ thể, theo hồ sơ điều tra, khoảng 21h30 ngày 18/4, tại nhà anh Phạm Văn Đoàn (sinh năm 1996, quê Nam Định đang tạm trú ở ngõ 1 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong khi đang cùng mấy người bạn ăn cơm, thì Nguyễn Đức Tấn (sinh năm 1995 ở Nam Định) và 1 đối tượng xuất hiện, đòi anh Đoàn trả 10 triệu đồng là khoản vay của 1 người tên Vinh.

Hà Nội: Mâu thuẫn lúc đòi nợ, một người bị đâm tử vong - Ảnh 1
3 nghi phạm Tính, Tiến, Đoàn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Do việc đòi nợ nên đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, lúc này Tấn gọi điện thoại kéo khoảng 10 đối tượng mang theo hung khí ập tới. Cuộc ẩu đả diễn ra, hậu quả khiến anh Đ.V.T (sinh năm 1993, ở huyện Xuân Trường, Nam Định) là bạn của chủ nhà Phạm Văn Đoàn gục tại chỗ và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Dẫn tin từ Báo Công an nhân dân, được biết trong quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng trên liên quan đến vụ án “Giết người và gây rối trật tự công cộng”; đồng thời xác định, bắt giữ đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân T. là Nguyễn Viết Tính.

Hiện đối tượng Nguyễn Đức Tấn và các đối tượng liên quan đang bỏ trốn, cơ quan Công an yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

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Sau khi siết cổ nạn nhân đến khi người phụ nữ tử vong. Sau đó, bị can đưa nạn nhân lên ghế sau ôtô của chị Q. rồi lấy áo che thi thể.

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