Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, 2 mẹ con chị B.T.N (43 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) trong vụ phóng hỏa nhầm phòng trọ đã không qua khỏi.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, chị N đã tử vong tại bệnh viện ở TP HCM ngày 15/5 và đang được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Đây là 3 nạn nhân trong vụ đổ xăng, phóng hỏa tại phòng trọ ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa vào rạng sáng 23/4.

Bị can Bạch Ngọc Minh bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Bị can Bạch Ngọc Minh bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 23/4, gia đình anh N.V.A đang ngủ trong phòng trọ thì bất ngờ lửa bốc cháy. Ba người trong nhà không chạy kịp và bị bỏng nặng. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân là do bị đổ xăng phóng hỏa.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này đã đổ xăng, đốt phòng trọ khiến gia đình anh A. gặp nạn. Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu.

Minh khai, do xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn gái đang ở trọ phường Tân Hòa. Chia tay, Minh nhiều lần doạ giết chị M và cả gia đình. Rạng sáng 23/4, Minh mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để đốt nhưng đã đổ xăng và đốt nhầm phòng vợ chồng anh Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi).

Hậu quả 3 người gia đình anh Ánh bị bỏng nặng phải chuyển đến các bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu, điều trị.

Trước đó, con trai của chị Nở và anh Ánh là cháu Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) cũng đã tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Còn anh Ánh hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ đốt nhầm phòng trọ khiến cả gia đình bị thương nặng: Bé trai 10 tuổi bỏng 90% Bé N.V.H. (10 tuổi), một trong 3 nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà trọ trong đêm đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

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