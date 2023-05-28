Thông tin mới vụ phát hiện 2 thi thể đang phân hủy tại nhà riêng: Người mẹ nghi đã chết 1 tháng

Đời sống 28/05/2023 07:36

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu sơ bộ xác định bà Phan Thị P. (SN 1937, trú thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) mất cách đây khoảng 1 tháng.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 27/5, một cán bộ điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu sơ bộ xác định bà Phan Thị P. (SN 1937, trú thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) mất cách đây khoảng 1 tháng, nằm trên giường trong tình trạng đắp chăn đã khô, phân hủy, xương không có tác động gì, không có cơ sở kết luận nguyên nhân tử vong.

Đối với chị Phan Thị N. (SN 1976, con gái bà P.), công an nhận định người này mất cách đây khoảng 5 ngày, nguyên nhân do bệnh lý nhồi máu cơ tim.

Thông tin mới vụ phát hiện 2 thi thể đang phân hủy tại nhà riêng: Người mẹ nghi đã chết 1 tháng - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi phát hiện hai mẹ con bà P. tử vong - Ảnh: VietNamNet

"Chị N. mặc quần áo bình thường, không có thương tích gì trên người hay bị xâm hại tình dục, chỉ bị phân hủy phần bàn chân. Kiểm tra vật dụng trong nhà không có sự xáo trộn gì", cơ quan điều tra bước đầu nhận định.

Cũng theo cơ quan công an, bước đầu qua điều tra và kết quả khám nghiệm chưa phát hiện tội phạm, không có dấu hiệu hình sự.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 27/5, tin từ UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể hai mẹ con đang trong quá trình phân hủy tại nhà riêng.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng nay (27/5), trong lúc đi ngang nhà bà Phan Thị P. (86 tuổi, ngụ thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương), người dân ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của bà P. nên đã đi vào kiểm tra.

Khi vào tới nơi, người dân phát hiện bà P. tử vong trên giường, còn chị Phan Thị N. (47 tuổi, con gái bà P.) tử vong ngoài hiên nhà. Cả hai thi thể đang trong quá trình phân hủy. 

Sự việc sau đó nhanh chóng được người dân trình báo cho cơ quan chức năng.

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con đang trong quá trình phân hủy tại nhà riêng

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con đang trong quá trình phân hủy tại nhà riêng

Hiện lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên).

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