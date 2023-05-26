Tối 26/5, ông Lê Tấn Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thạnh (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến một bé trai 8 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 17h30 cùng ngày (26/5), chị N.T.Y (32 tuổi) cùng con trai là N.G.H (8 tuổi) ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (H.Bình Sơn) đi tắm biển tại khu vực bãi tắm Thiên Đàng (xã Bình Thạnh). Trong lúc tắm biển, do sóng mạnh chị Y. cùng cháu H. bị nước cuốn ra xa.

Khu vực bãi tắm Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngay lúc này, mọi người cứu được chị Y. còn cháu H. bị đuối nước tử vong.

Gia đình đã đưa cháu H. về nhà và lo hậu sự.

Theo nguồn tin từ VTV News, khoảng 14h ngày 20/5, một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực kênh Sông Quao (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) để tắm, không may bị nước cuốn trôi, đuối nước.

Hiện trường vụ đuối nước - Ảnh: Báo Người lao động

Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể 4 em nữ sinh đã được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự. 4 học sinh đuối nước đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hàm Phú 1.

Thương tâm mẹ òa khóc gục ngã khi nhận thi thể con trai đuối nước Người mẹ vượt hàng trăm cây số mặc mưa giông trong đêm đến nhận thi thể con trai còn đang ôn thi đại học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-phat-hien-thi-the-be-trai-8-tuoi-khi-i-tam-cung-me-586290.html