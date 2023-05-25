Nhói lòng trước hình ảnh người cha ôm thi thể con trai đuối nước ngồi ở bờ sông

Đời sống 25/05/2023 13:51

Hình ảnh người bố đau đớn tột cùng nằm ôm thi thể con trai học lớp 1 bị đuối ở con sông trước nhà khiến mọi người không khỏi xót thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 12 giờ ngày 24/5/2023, một cháu bé học lớp 1 đang chơi gần nhà thì bị chân ngã xuống sông Giao Sơn, thuộc khu 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy và bị mất tích.

Người thân và những người dân xung quanh đã xuống sông tìm kiếm. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/5, thi thể cháu bé được tìm thấy nhưng cháu không qua khỏi. 

Nhói lòng trước hình ảnh người cha ôm thi thể con trai đuối nước ngồi ở bờ sông - Ảnh 1
Bố cháu bé vô cùng đau đớn, gào khóc ôm lấy thi thể con trai ngay dưới sông Giao Sơn - Ảnh: báo Dân Trí

Bố cháu bé vô cùng đau đớn, gào khóc ôm lấy thi thể con trai ngay dưới sông Giao Sơn. Hình ảnh gây xúc động mạnh, khiến ai nấy đều vô cùng xót thương.

UBND thị trấn Ngô Đồng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác nhận vụ việc. Đồng thời, cũng khuyến cáo, đặt các biển cảnh báo ở các khu vực ven sông và nâng cao cảnh giác, nhắc nhở các cháu nhỏ để tránh gặp tai nạn đáng tiếc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tương tự vụ việc, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 23/4/2022, trên địa bàn huyện Krông Năng cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. 

Nhói lòng trước hình ảnh người cha ôm thi thể con trai đuối nước ngồi ở bờ sông - Ảnh 2
Người dân tìm kiếm thi thể - Ảnh: báo Người Lao Động

Khi đi qua hồ nước đào tưới cà phê thuộc xã Ea Tân, huyện Krông Năng, 2 em không may sẩy chân rơi xuống hồ. Lúc này, 1 trong 2 em may mắn bơi được lên bờ, còn em T.Q.B. không biết bơi nên bị chết đuối. Tiếp nhận thi thể con, cha mẹ em B. đau đớn tột cùng, chỉ biết nằm ôm thi thể con. 

Hà Tĩnh: Đi tắm sông, một học sinh lớp 4 đuối nước thương tâm

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Khoảng 17h30 phút ngày 23/5, em C. cùng bạn đi tắm tại khu vực sông Ba Nái. Trong lúc tắm, không may gặp khúc nước sâu nên em C. bị đuối nước.

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