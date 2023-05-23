Quảng Ngãi: Đi xem câu cá, một học sinh không may đuối nước tử vong

Đời sống 23/05/2023 19:57

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương tìm kiếm và sơ cứu, tuy nhiên nạn nhân đã ngừng thở.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 23/5, Công an xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Khoảng 14 giờ 35 phút cùng ngày, Công an xã Bình Tân Phú nhận tin báo có người bị nạn đuối nước tại đập Hóc Bứa, xóm Mỹ Lộc, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú.

Nhận được tin, Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Quảng Ngãi: Đi xem câu cá, một học sinh không may đuối nước tử vong - Ảnh 1
Đi xem câu cá, em V không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện và đưa nạn nhân lên bờ, sơ cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là em ĐVV (học sinh lớp 9, ngụ thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú).

Theo Công an xã Bình Tân Phú, nguyên nhân ban đầu là em V đi xem câu cá, bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước, tử vong.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, đây là vụ đuối nước thứ 3 xảy ra trên địa bàn huyện Bình Sơn kể từ cuối tháng 4/2023 đến nay. Trước đó, tại xã Bình Chương xảy ra vụ đuối nước làm 3 cháu nhỏ tử vong; ngày 20/5 tại xã Bình Châu cũng xảy ra vụ một học sinh 17 tuổi tử vong vì đuối nước.

Theo lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, để phòng tránh, ngăn ngừa, hạn chế tối đa tai nạn đuối nước, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền về phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh, khuyến cáo các em tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm; không nên rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối... khi không biết bơi; không nên đi lại, chơi gần những nơi ao, hồ, sông, suối hoặc bể nước, cống rãnh, miệng giếng... không có nắp đậy; đồng thời, khuyến cáo phụ huynh cần quản lý con em tốt hơn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

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