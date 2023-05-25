Ninh Thuận: Ba chị em ruột đuối nước khi đi chăn dê phụ giúp gia đình

Đời sống 25/05/2023 19:47

Vào ngày 25/5, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra một vụ đuối nước vô cùng thương tâm.

Dẫn nguồn tin từ báo VnExpress, vào ngày 25/5/2023, ba chị em ở Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm trong lúc đi chăn dê đã tử vong trong hồ nước trên cánh đồng sau nhà. 

Cụ thể, sáng ngày 25/5, 3 chị em rủ nhau đi chăn dê tại khu vực ruộng phía sau vườn nhà ông T. Trong lúc chăn dê, một cháu té dưới hồ, hai cháu còn lại chạy đến kéo cũng bị trượt chân theo. Mãi đến trưa không thấy các con về, nên vợ chồng ông T. (bố mẹ của 3 chị em) và cùng người dân địa phương đi tìm thì phát hiện 3 bé tử vong dưới hồ. 

Ninh Thuận: Ba chị em ruột đuối nước khi đi chăn dê phụ giúp gia đình - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, 3 nạn nhân tử vong được xác định ban đầu là: bé gái N.T.N.Q. (10 tuổi), bé trai N.H.T. Đ. (9 tuổi) và bé trai N.Đ.Y. (6 tuổi), con của vợ chồng ông N.H.T và bà N.T.T.Q. (ngụ khu phố 1, P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Hiện trường của vụ việc là một hồ rộng chừng 50 m2, sâu gần 2 m, do người dân địa phương đào trước đó để lấy nước phục vụ mùa màng vào thời tiết khô hạn. 

Ninh Thuận: Ba chị em ruột đuối nước khi đi chăn dê phụ giúp gia đình - Ảnh 2
Lực lượng chức năng địa phương và người dân tới thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu nhỏ - Ảnh: báo Thanh Niên

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến để xác nhận vụ việc. Đồng thời cho biết gia đình các cháu thuộc hộ nghèo, cha phụ hồ, mẹ phụ bán quán.

Ngoài ra, chính quyền đang huy động các nguồn hảo tâm hỗ trợ lo hậu sự.

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