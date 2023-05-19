2 cháu bé ở Thái Nguyên đi bắt ốc, đuối nước tử vong

Đời sống 19/05/2023 12:38

Vào khoảng 16h ngày 18/5/2023, khi đang bắt ốc tại sông Cầu đoạn chảy qua địa phận xóm Thi Đua, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, 2 trẻ nhỏ đã bị đuối nước và tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, chiều 18/5/2023, trên địa bàn xã Xuân Phương (Phú Bình, Thái Nguyên) xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là hai cháu: Đ.V.D. (sinh năm 2007) và Đ.V.T. (sinh năm 2009), cùng trú tại xóm Thi Đua. 

Theo đó chiều cùng ngày, hai cháu D. và T. rủ nhau đi bắt ốc đoạn gần nhà khúc sông Cầu. Tuy nhiên, đến khoảng 16h, 2 em bất ngờ bị đuối nước và mất tích.

2 cháu bé ở Thái Nguyên đi bắt ốc, đuối nước tử vong - Ảnh 1
Hiện trường tìm kiếm hai trẻ nhỏ - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Sau khi nhận được thông tin, vào 19h45 cùng ngày, UBND xã Xuân Phương đã huy động lực lượng dân quân, Công an xã phối hợp với xóm để tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Lao động, đến 23h15 ngày 18/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đ.V.T. và đến 0h14 ngày 19/5 thì tìm được thi thể của cháu Đ.V.D.

Trước vụ việc gây thương tâm này, phía chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình 2 cháu.

Tìm thấy thi thể thiếu niên đuối nước ở hồ Nặm Cắt, Bắc Kạn

Tìm thấy thi thể thiếu niên đuối nước ở hồ Nặm Cắt, Bắc Kạn

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, 18 cán bộ chiến sĩ tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân

Xem thêm
Từ khóa:   2 trẻ nhỏ đi bắt ốc ở Thái Nguyên đuối bị nước tin moi tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới