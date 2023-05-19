Vào khoảng 16h ngày 18/5/2023, khi đang bắt ốc tại sông Cầu đoạn chảy qua địa phận xóm Thi Đua, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, 2 trẻ nhỏ đã bị đuối nước và tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, chiều 18/5/2023, trên địa bàn xã Xuân Phương (Phú Bình, Thái Nguyên) xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là hai cháu: Đ.V.D. (sinh năm 2007) và Đ.V.T. (sinh năm 2009), cùng trú tại xóm Thi Đua.

Theo đó chiều cùng ngày, hai cháu D. và T. rủ nhau đi bắt ốc đoạn gần nhà khúc sông Cầu. Tuy nhiên, đến khoảng 16h, 2 em bất ngờ bị đuối nước và mất tích.

Hiện trường tìm kiếm hai trẻ nhỏ - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Sau khi nhận được thông tin, vào 19h45 cùng ngày, UBND xã Xuân Phương đã huy động lực lượng dân quân, Công an xã phối hợp với xóm để tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Lao động, đến 23h15 ngày 18/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đ.V.T. và đến 0h14 ngày 19/5 thì tìm được thi thể của cháu Đ.V.D.

Trước vụ việc gây thương tâm này, phía chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình 2 cháu.

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