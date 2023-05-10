Tắm suối không may đuối nước, 4 người trong một gia đình may mắn được cứu sống

Đời sống 10/05/2023 12:42

Con trai 5 tuổi bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu; người dì ruột là bà Bùi Thị Tám xuống cứu cũng bị chìm. Lúc này chị Hương cùng chồng lao tới để kéo 2 bà cháu lên nhưng do không biết bơi nên cũng chìm xuống nước.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 10/5, thiếu tá Trần Văn Thanh - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị sẽ tham mưu cho Trưởng công an huyện làm hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng, động viên và nhân rộng tấm gương dũng cảm cứu người bị đuối nước của anh Lê Văn Hội (36 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ).

Trước đó, chiều 3/5, gia đình chị Lê Thị Hương (41 tuổi, ngụ thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) đến tắm suối Công Đoàn ở xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, thì con trai 5 tuổi bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu; người dì ruột là bà Bùi Thị Tám xuống cứu cũng bị chìm.

Lúc này chị Hương cùng chồng lao tới để kéo 2 bà cháu lên nhưng do không biết bơi nên cũng chìm xuống nước.

Tắm suối không may đuối nước, 4 người trong một gia đình may mắn được cứu sống - Ảnh 1
Anh Hội không ngần ngại lao xuống suối cứu gia đình bốn người bị đuối nước - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phát hiện bốn người bị đuối nước, anh Hội đang đứng trên bờ không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, lặn tìm đẩy người dì, chồng, con của chị Hương vào bờ trước rồi tiếp tục lao ra cứu chị Hương.

Sau sự việc, chị Hương về nhà tìm hiểu thông tin người đàn ông đã cứu cả gia đình mình. Chị hỏi han bạn bè, tìm trên facebook thì thấy một tài khoản có hình đại diện của anh Hội, là người đã cứu gia đình mình nên đã kết nối và gửi lời cảm ơn anh.

"Anh Hội không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh, nhanh trí cứu đuối nước đúng cách và kịp thời. Tôi và gia đình may mắn khi gặp được ân nhân, thật sự rất biết ơn anh. Xin các cơ quan ban ngành biểu dương anh một tấm gương sáng, một hành động đẹp" - chị Hương viết trong thư cảm ơn ân nhân cứu mạng cả gia đình.

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