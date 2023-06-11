Kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông ở nghĩa trang tại Hải Phòng

Đời sống 11/06/2023 11:25

Công an xã Chiến Thắng phát hiện thi thể người đàn ông bên cạnh chiếc xe máy tại nghĩa trang thuộc thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 10/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ Công an xã Chiến Thắng phát hiện tại nghĩa trang thôn Phương Hạ của xã này có một chiếc xe máy BKS 15H1 - 385xx không người quản lý.

Kiểm tra xung quanh, lực lượng công an phát hiện thi thể nam giới trong tư thế ngồi gập người dưới đất, cách chiếc xe máy khoảng 10m. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, tổ công tác xác định nạn nhân là L.V.T. (36 tuổi, ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông ở nghĩa trang tại Hải Phòng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

"Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cho Công an, VKS, TAND huyện An Lão đề cùng phối hợp điều tra, làm rõ", 1 nguồn tin từ báo Dân trí cho biết .

Tối cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến làm việc với Công an xã Chiến Thắng, Công an huyện An Lão để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự và đề nghị cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi. Công an huyện An Lão đã thụ lý hồ sơ, giải quyết vụ việc theo quy định.

Liên quan đến chuyện phát hiện thi thể người đàn ông, gần đây, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, sáng 10/6, ông Hồ Phạm Tuân, Chủ tịch UBND xã Sơn Châu (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể người đàn ông chết thương tâm dưới mương nước.

Nạn nhân là ông P.H.Q. (SN 1980, trú tại thôn 3, xã Sơn Bình, Hương Sơn).

Theo chủ tịch UBND xã, khoảng 6h sáng cùng ngày, một người dân xã Sơn Châu trong lúc đi chăn trâu đi thì phát hiện thi thể người đàn ông tử vong ở tư thế nằm sấp dưới mương nước thủy lợi.

Kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông ở nghĩa trang tại Hải Phòng - Ảnh 2
Xe máy nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: VTC News

Cạnh đó là chiếc xe máy mang BKS 38H9 - 86xx. Thông tin lập tức được báo cho cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, trưa ngày 9/6, ông Q. có nhậu với nhóm thợ xây, khoảng 2h thì ra về. Đến đoạn mương nước thôn Sinh Cờ, thì người này bị ngã xe. Đây là khu vực ít người qua lại nên không ai phát hiện sự việc. Được biết, nạn nhân làm nghề thợ xây, đã có vợ và 2 người con.

Sau đó, chính quyền địa phương đang phối hợp, bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước thủy lợi ở Hà Tĩnh

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước thủy lợi ở Hà Tĩnh

Trong lúc đi chăn trâu, một người dân phát hiện thi thể người đàn ông 43 tuổi dưới mương nước thủy lợi.

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