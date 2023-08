Xe máy của nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: VTC News

Đến sáng hôm sau, thi thể ông được phát hiện ở mương nước, đoạn qua thôn Sinh Cờ. Đây là khu vực ít người qua lại. Nạn nhân đã có vợ và 2 người con. Chính quyền địa phương đang phối hợp, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến chuyện phát hiện thi thể người đàn ông tử vong, gần đây, tại Long An cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể theo thông tin từ báo Long An, ngày 02/6, trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra vụ việc 1 người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe đạp dưới ruộng.

Người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe đạp - Ảnh: Báo Long An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc đi thăm đồng, người dân phát hiện cặp lộ làng ấp 4, xã Mỹ Phú có 1 người đàn ông nằm bất động dưới ruộng, bên cạnh là chiếc xe đạp. Lại gần kiểm tra, thì người đàn ông đã tử vong. Vụ việc sau đó được báo cho Công an xã Mỹ Phú.

Người dân phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Long An

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định, nạn nhân là ông P.V.D. (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa). Qua làm việc với gia đình nạn nhân, người nhà nạn nhân cho hay, D. từng nghiện ma túy và có tiền sử bệnh thần kinh, có thể khi chạy xe ngang qua khu vực này tự té ngã dẫn đến tử vong.

Đồng thời, lực lượng Công an huyện Thủ Thừa và Công an xã Mỹ Phú tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, do gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.