Trong lúc đi thăm đồng, người dân phát hiện có 1 người đàn ông nằm bất động dưới ruộng lúa, bên cạnh là chiếc xe đạp.

Theo thông tin từ báo Long An, ngày 02/6, trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa xảy ra vụ việc 1 người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe đạp dưới ruộng lúa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc đi thăm đồng, người dân phát hiện cặp lộ làng ấp 4, xã Mỹ Phú có 1 người đàn ông nằm bất động dưới ruộng, bên cạnh là chiếc xe đạp. Lại gần kiểm tra, thì người đàn ông đã tử vong. Vụ việc sau đó được báo cho Công an xã Mỹ Phú.

Người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe đạp - Ảnh: Báo Long An Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định, nạn nhân là ông P.V.D. (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa). Qua làm việc với gia đình nạn nhân, người nhà nạn nhân cho hay, D. từng nghiện ma túy và có tiền sử bệnh thần kinh, có thể khi chạy xe ngang qua khu vực này tự té ngã dẫn đến tử vong.

Người dân phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Long An Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể D. cho gia đình lo hậu sự. Liên quan đến chuyện tử vong dưới ruộng, tại Hà Tĩnh cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, dẫn tin từ báo Người lao động, trưa ngày 29/7/2020, ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết một người dân trên địa bàn xã này vừa được phát hiện tử vong với nhiều nghi vấn dưới ruộng lúa. Nạn nhân được xác định là ông Lê Ngọc T. (SN 1980, trú tại thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên). Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân Lê Ngọc T. - Ảnh: Báo Người lao động Theo đó, vào khoảng hơn 7 giờ sáng nay 29/7/2020, trong lúc đi trên tuyến đường QL1A, qua địa phận thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, nhiều người dân phát hiện một chiếc xe đạp nằm ở bên đường, ở gần đó là một người đàn ông đã tử vong dưới ruộng lúa. Sự việc nhanh chóng được người dân thông báo cho chính quyền địa phương.

Vụ thi thể 2 mẹ con phân hủy tại nhà riêng: Nạn nhân có tính khí thất thường, không quan hệ với hàng xóm Qua tiết lộ của hàng xóm cũng xác định được một trong những nguyên nhân khiến hai mẹ con bà P. chết nhiều ngày trong nhà mới được người dân mới phát hiện.

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