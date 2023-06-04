Trong lúc đi rừng, 2 người dân ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, vào khoảng 9 giờ ngày 3/6, theo tin báo của hai người dân tại xã Bao La, huyện Mai Châu, trong khi đi rừng đã phát hiện 1 thi thể tại xóm Chiềng Pùng, xã Bao La, đang trong thời gian phân hủy. Qua nhận dạng gia đình, xác nhận nạn nhân là anh L.V.V. (SN 1988, trú tại xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do gãy đốt sống cổ số 3, 4. Sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể lại cho gia đình mai táng.

Người đàn ông đi lạc được phát hiện tử vong trong rừng tại Hòa Bình - Ảnh: Báo Giao thông Gia đình cho biết, từ ngày 29/5 anh L.V.V. làm thuê ở Bắc Ninh, đi xe khách về quê đến khu vực xóm Cang, xã Pà Cò thì xuống xe và mất liên lạc từ đó đến khi tìm được thi thể. Anh V. là người có vấn đề về thần kinh. Hiện, Công an huyện Mai Châu đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Cũng liên quan đến chuyện phát hiện thi thể trong rừng, tại Gia Lai cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/4, Công an huyện Kbang (Gia Lai), cho biết Công an xã Sơn Lang đã có báo nhanh về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong rừng và đã có người thân đến nhận dạng, xin đưa về nhà an táng theo phong tục.

Người tử vong trong rừng được xác định là bà Đ.T.H. (39 tuổi, ngụ làng Tơ Pơng, xã Lơ Ku, huyện Kbang). Qua đặc điểm nhận dạng, ông Đ.P. (chồng bà H.) và bà Đinh Thị K. (Trưởng làng Tơ Pơng), xác nhận thi thể này chính là bà H.. Trước đó, trong 1 vụ việc khác vào tháng 8/2022, tại rừng Kbang cũng phát hiện hai thi thể là hai cha con - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, xác định là nữ giới. Tư thế ngồi tựa lưng vào vách đá, đầu ngã bên phải, ngồi bệt, chân co. Thân trên không mặc áo, thân dưới mặc quần dài màu đỏ mận (đã sờn rách), trên tay phải có vòng hạt chuỗi, có áo màu trắng, màu đen để trên bờ đá. Qua thông báo nhanh cho các đơn vị công an trên địa bàn huyện Kbang, Công an xã Lơ Ku đã có thông báo phản hồi tại địa phương có người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có tiền sử bệnh thần kinh đã mất tích từ khoảng cuối tháng 2/2023. Ngay sau đó, Công an xã Lơ Ku đã cùng thân nhân người mất tích ở làng Tơ Pơng đến hiện trường để nhận dạng.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên 28 tuổi bên cạnh chiếc xe đạp ngay dưới ruộng lúa Trong lúc đi thăm đồng, người dân phát hiện có 1 người đàn ông nằm bất động dưới ruộng lúa, bên cạnh là chiếc xe đạp.

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