Qua nhận dạng gia đình, xác nhận nạn nhân là anh L.V.V. (SN 1988, trú tại xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do gãy đốt sống cổ số 3, 4. Sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể lại cho gia đình mai táng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, vào khoảng 9 giờ ngày 3/6, theo tin báo của hai người dân tại xã Bao La, huyện Mai Châu, trong khi đi rừng đã phát hiện 1 thi thể tại xóm Chiềng Pùng, xã Bao La, đang trong thời gian phân hủy.

Người đàn ông đi lạc được phát hiện tử vong trong rừng tại Hòa Bình - Ảnh: Báo Giao thông

Gia đình cho biết, từ ngày 29/5 anh L.V.V. làm thuê ở Bắc Ninh, đi xe khách về quê đến khu vực xóm Cang, xã Pà Cò thì xuống xe và mất liên lạc từ đó đến khi tìm được thi thể. Anh V. là người có vấn đề về thần kinh. Hiện, Công an huyện Mai Châu đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Cũng liên quan đến chuyện phát hiện thi thể trong rừng, tại Gia Lai cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/4, Công an huyện Kbang (Gia Lai), cho biết Công an xã Sơn Lang đã có báo nhanh về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong rừng và đã có người thân đến nhận dạng, xin đưa về nhà an táng theo phong tục.