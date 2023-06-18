Ngày 17/6, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Sỹ Sơn để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, điều tra ban đầu xác định, vào đầu năm 2019, Hồ Sỹ Sơn (40 tuổi, ngụ P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với chị T.T.M.T. (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định). Đến khoảng tháng 5/2020, Sơn đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh nhạy cảm của chị T. Đến tháng 6/2020, do chị T. phải về quê sinh sống nên đã nhắn tin chia tay Sơn. Vì muốn níu kéo tình cảm nên Sơn đã dọa sẽ gửi video và hình ảnh khỏa thân của chị T. lên mạng xã hội. Vì lo sợ nên theo yêu cầu của Sơn, chị T. đã đến nhà nghỉ tại huyện Phù Cát (Bình Định) để gặp Sơn và xóa hình ảnh, video “nóng” này.

Tuy nhiên, khi chị T. vừa ra về, Sơn đã khôi phục video và 3 tấm ảnh khỏa thân của chị T đã xóa trước đó. Thời gian sau, Sơn tiếp tục gửi hình ảnh và dọa nhưng chị T. không trả lời. Đối tượng Sơn - Ảnh: Báo Dân Việt Đầu tháng 6/2023, Sơn gửi hình ảnh nhạy cảm của chị T. đến Facebook của bạn bè chị T. Sau đó, Sơn yêu cầu chị T. phải đưa 15 triệu đồng cho mình.

Đến ngày 13/6, khi Sơn hẹn gặp chị T. tại cổng Công ty K. (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6) và đang nhận số tiền 5 triệu đồng thì bị lực lượng Đồn công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch bắt quả tang. Dẫn nguồn tin từ VOV, vào 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã tống đạt lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Dự (SN 2001), trú xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng Trần Văn Dự tại cơ quan điều tra - Ảnh: VOV Trước đó, ngày 28/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận thông tin về việc bà N.T.T (SN 1973, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) bị người khác tống tiền, cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn uy hiếp, đe dọa đăng tải, phát tán hình ảnh của con gái bà lên mạng internet. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2019, con gái bà N.T.T. quen biết và có quan hệ yêu đương với một thanh niên qua mạng xã hội Facebook (chưa gặp mặt trực tiếp, không rõ tên tuổi, địa chỉ) nhưng có gọi điện hình ảnh thể hiện các hành động nhạy cảm với nhau. Đến khoảng đầu năm 2020, con gái bà N.T.T. chấm dứt quan hệ với thanh niên này nhưng đối tượng vẫn nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu con gái bà chuyển số tiền 20 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán các hình ảnh lên mạng xã hội, tuy nhiên con gái bà T. không chuyển tiền.

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