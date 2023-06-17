Tại một thị trấn phía bắc Nevada (Mỹ), hàng nghìn, hàng vạn con côn trùng có tên dế Mormon đang phá hoại và bao phủ toàn bộ đường phố cũng như các tòa nhà nơi đây.

Nhiều trang mạng xã hội như Twitter, TikTok đang chia sẻ một số video ghi lại sự bất thường gần đây ở Elkosh, tiểu bang Nevada, Mỹ. Một cảnh hãi hùng là hàng nghìn, hàng vạn con côn trùng có tên dế Mormon đang phá hoại và bao phủ toàn bộ đường phố cũng như các tòa nhà nơi đây. Khó tìm được chỗ trống vì loài côn trùng này cư trú dày đặc không chỉ ở ven đường mà còn bám trên tường nhà, cột nhà, cửa sổ.

Toàn bộ các bức tường và cột bên ngoài của một ngôi nhà bị bao phủ bởi đàn dế Mormon - Clip: TikTok/auntie_coolette Những con dế Mormon bao phủ hoàn toàn một thành phố thực ra không phải là dế mà là loài côn trùng thuộc họ katydid. Được biết cái tên này bắt nguồn từ một sự cố vào những năm 1800 khi những loài này xuất hiện hàng loạt ở khu vực định cư Utah và hủy hoại đất canh tác. Con trưởng thành có kích thước từ 3,8 đến 5cm, không thể bay và bò hoặc nhảy trên mặt đất. Sự xuất hiện của dế Mormon cũng gây nguy hại cho nông dân. Ngoài việc ăn mùa màng, các thực thể quy mô lớn có thể gây xói mòn đất và suy giảm chất lượng nước.

Hàng nghìn, hàng vạn con dế Mormon tràn ngập khắp đường phố - Clip: Twitter/@LincolnGraves Theo nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, dế Mormon sinh sản tốt ở vùng khí hậu khô và nóng, đồng thời dân số của chúng đang dần tăng lên khi hạn hán và sự nóng lên ở miền Tây nước Mỹ gần đây trở nên nghiêm trọng. Theo đó, chính quyền bang Nevada đã tiến hành phun thuốc trừ sâu và chất điều hòa sinh trưởng côn trùng dọc các tuyến đường cao tốc chính nhưng không thấy hiệu quả rõ rệt. Những người đăng tải video lên lên mạng xã hội nhận xét: “Chúng thực sự ở khắp mọi nơi. Cả khu phố và thị trấn tràn ngập loài côn trùng này. Nhà tôi và nhà hàng xóm cũng vậy", “Càng ngày tình hình càng trở nên tồi tệ. Toàn bộ ngôi nhà bao trùm bởi lũ dế và chúng tôi thậm chí không thể ra ngoài". Trong một cuộc phỏng vấn với NBC, một người dân cho biết: "Tôi đã sống ở thành phố này 15 năm, nhưng gần đây các đàn côn trùng xuất hiện thường xuyên hơn".

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