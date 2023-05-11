Hãi hùng phát hiện hàng trăm con rắn làm ổ trong nhà suốt 2 năm

Amber Hall (42 tuổi), sống ở Colorado, là mẹ đơn thân một mình nuôi hai con nhỏ kể từ năm 2009, cô đặt mục tiêu sở hữu một ngôi nhà để lũ trẻ có thể tự do chạy nhảy và lớn lên.

Theo Tờ Washington Post (WP) đưa tin vào ngày 10/5 (giờ địa phương), một bà mẹ đơn thân ngoài 40 tuổi ở Mỹ đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện khó tin này.

Nghĩ rằng đó là ngôi nhà mà mình hằng mơ ước, Hall đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình, bao gồm cả khoản trả trước 21.000 đô la (khoảng 493 triệu đồng), ký hợp đồng mua bán vào tháng 3 và vừa chuyển đến ở vào ngày 10 tháng 4.

Vừa nuôi con vừa làm y tá, cô tiết kiệm tiền bằng cách chuyển đến các căn hộ và nhà phố cho thuê. Đến tháng 2, cô tìm thấy ngôi nhà bốn phòng ngủ hiện tại của mình ở Centennial, Colorado.

Nhưng niềm vui sở hữu ngôi nhà của cô quá ngắn ngủi. Ngày 25/4, khoảng hai tuần sau khi chuyển đến, Hall nhìn thấy con chó đang thu mình trong góc nhà để xe, cô đi đến gần thì phát hiện có một số con rắn chui vào một cái lỗ trên tường.

Người phụ nữ kinh hoàng phát hiện một vài con rắn chui ra từ một lỗ nhỏ trong góc nhà - Ảnh: Daily Mail

Cô trấn tĩnh lại và nhìn vào tường, nhưng khi nhận thấy có nhiều rắn hơn bên trong, cô chạy vào nhà la hét và gọi cho cơ quan kiểm soát động vật.

Hall đã gọi thợ săn rắn và bắt được hơn 20 con rắn trong nhà để xe, nhưng hai tuần sau, còn có những con rắn khác vẫn chui ra từ góc tường.

Khi kiểm tra kỹ hơn, cô nhận ra không chỉ có một vài con rắn mà là rất nhiều con, tất cả đều sống dọc theo bức tường phía sau ga ra dẫn vào sân của ngôi nhà - Ảnh: Daily Mail

Sau khi khám nghiệm hiện trường, các nhà điều tra cho biết có hàng trăm con rắn dường như đã làm ổ và xem đây là hang của chúng trong ngôi nhà này khoảng 2 năm. Nhưng đại lý bất động sản, người đã bán căn nhà cho Hall nói rằng anh không biết gì về điều đó.

Loài rắn này được xác định là rắn sọc và ổ rắn có đến hàng trăm con cả lớn cả bé - Ảnh: Daily Mail

Con rắn được tìm thấy trong nhà của Hall là loại rắn sọc, may mắn thay là loài rắn này không có nọc độc. Tuy nhiên, những con rắn lớn có chiều dài từ 61 đến 122cm đã được tìm thấy trong và ngoài ngôi nhà khiến gia đình cô không an tâm, cũng lo sợ rằng số lượng sẽ tăng hơn nữa khi những con rắn bắt đầu sinh sản vào mùa hè.

Được biết dự tính phải phá bỏ toàn bộ sàn nhà và bức tường thì mới kiểm tra tận gốc ổ rắn vì có thể còn nhiều con rắn hoặc trứng rắn ở bên trong - Ảnh: Daily Mail

Hall than thở: "Tôi đã đánh đổi tất cả những gì mình có để chuyển đến ngôi nhà này. Tôi không nghĩ mình có thể sống yên ổn ở đây".

Hall cho biết hiện cô đã đã tạm dừng việc dỡ đồ đạc hoặc cam kết chuyển đến sống cho đến khi vấn đề được giải quyết - Ảnh: Daily Mail

Ở Mỹ, thường có những trường hợp phát hiện những loài động vật, thực vật "không được hoan nghênh" trong những ngôi nhà như thế này.

Vào tháng 12 năm ngoái, 318kg quả sồi do chim gõ kiến dự trữ đã được tìm thấy bên trong bức tường của một ngôi nhà ở California.