Vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, ngôi nhà nơi vợ chồng anh Phạm Văn Quế và chị Trịnh Thị Lan Phương (SN 1990) sinh sống xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy lớn.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, người dân ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy xảy ra vào đêm mùng 5, rạng sáng ngày 6/6. Vụ tai nạn đã khiến 2 người thương vong. Hiện giờ, người mẹ đang phải điều trị tích cực ở phòng chăm sóc đặc biệt. Đó là tình cảnh khốn cùng của gia đình anh Phạm Văn Quế và chị Trịnh Thị Lan Phương (SN 1990). Lúc này đây, anh Quế đành phải gạt nỗi đau mất con gắng gượng chăm sóc người vợ của mình. Chị Phương đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống – cái chết. Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng "bíp, bíp" ngắn đều đặn phát ra liên tục từ những chiếc máy hỗ trợ sự sống cho bệnh nhân. Có những lúc, anh Quế giật mình thon thót khi nghe bác sĩ gọi đến tên. Không ít lần, chị Phương rơi vào nguy kịch. May mắn đến lúc này, chị vẫn còn tiếp tục chiến đấu để giành giật sự sống.

Chị Trịnh Thị Lan Phương bị bỏng nặng nguy kịch tính mạng - Ảnh: VietNamNet Con gái 6 tuổi của vợ chồng anh Quế đã không qua khỏi sau vụ cháy - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội Sự việc cháy xảy ra vào ban đêm. Nguyên nhân được xác định là do không may chập điện dẫn đến hoả hoạn. Ban đầu vợ chồng anh Quế đã chạy thoát ra ngoài, nhưng sau không thấy con gái nên chị Phương chạy quay lại biển lửa để cứu con. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh, khói bao trùm toàn bộ, hai mẹ con không thoát ra ngoài được. Khi đám cháy được khống chế, cả hai mẹ con đã bị bỏng nặng. Hầu như tài sản bên trong của gia đình anh chị cũng đã đều bị cháy hết. Đau lòng hơn cả là bỏng quá nặng đã khiến con gái anh chị là cháu Phạm Trịnh Bảo Anh (SN 2017) không cứu được. Chị Phương nguy kịch. Người mẹ ấy được bác sĩ xác định bị bỏng sâu và rộng tới 50% cơ thể, phải dùng máy thở hỗ trợ sự sống.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, túc trực bên ngoài phòng bệnh của vợ cả ngày lẫn đêm, anh Quế gần như suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Nỗi đau mất con, lại đứng trước nguy cơ mất vợ khiến anh không thể nào chợp mắt. Thỉnh thoảng, nghe tiếng máy móc kêu tít tít trong phòng cấp cứu, anh lại giật mình thon thót, vội nhìn qua cửa kính vì sợ điều bất trắc xảy đến với vợ mình. Anh Quế cho hay, trước kia vợ chồng anh có chăn nuôi lợn, gà nhưng dịch bệnh chết hết. Quyết tâm làm ăn thoát nghèo, anh chị vay mượn thêm 500 triệu đồng để mở quán bia. Nợ cũ chưa trả hết, giờ lại bị hoả hoạn mất hết sạch mọi thứ. Toàn bộ vốn liếng tan theo ngọn lửa, vợ đang mong manh sự sống, cần điều trị tốn kém, gia đình anh lâm vào cảnh cùng quẫn. Anh Quế đau khổ trước mất mát quá lớn - Ảnh: VietNamNet Do tình trạng bỏng nặng phức tạp, chi phí điều trị mỗi ngày cho chị Phương lên đến cả chục triệu đồng. Chưa đầy 1 tuần, gia đình đã vay nợ để đóng viện phí cả trăm triệu đồng. Thương cho hoàn cảnh gia đình, anh em, bạn bè cũng cố gắng hỗ trợ mỗi người một chút, thế nhưng với thời gian điều trị dự kiến còn kéo dài, chị Phương cần phẫu thuật nhiều đợt thì số tiền cũng chỉ như muối bỏ biển. Đứng trước quá nhiều nguy cơ có thể xảy ra, so với tình cảnh hiện tại, anh Quế đã không còn cách nào tiếp tục xoay sở. Bi kịch quá lớn ập đến đẩy gia đình nhỏ vào cảnh éo le đến cùng cực. Bà Hồ Thị Phượng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Lạc Hồng xác nhận: Gia đình anh Phạm Văn Quế là nạn nhân trong vụ chập điện cháy nhà vừa qua. Trận hoả hoạn đã cướp đi tính mạng con gái 6 tuổi, còn vợ anh bị bỏng nặng, đang điều trị tại tuyến trung ương. Trước kia vợ chồng chăn nuôi nhưng bị dịch, vừa chuyển đổi kinh doanh thì xảy ra chuyện. Rất mong hoàn cảnh anh chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để sớm vượt qua hoạn nạn.

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