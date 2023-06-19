Cảnh báo với chiêu trò quảng cáo nâng ngực không phẫu thuật, không can thiệp xâm lấn

Theo thông tin từ VOV, nâng ngực bằng sóng xung kích hay nâng ngực đệm mô lipid là những lời quảng cáo không đúng sự thật nhưng đã đánh trúng tâm lý của nhiều chị em muốn tăng kích cỡ vòng một một cách nhanh chóng mà không cần phải trải qua phẫu thuật hoặc can thiệp xâm lấn. Bằng chiêu thức này, các cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui đã lừa đảo ngoạn mục được nhiều phụ nữ. Một bệnh nhân sau khi hoại tử ngực phải nhập viện điều trị cho biết, chi phí nâng ngực tại Spa là 20 triệu đồng.

Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ của các bệnh viện lớn đều khẳng định, hiện không có phương pháp nâng ngực nào bằng sóng xung kích hay đệm mô lipid. Đó chỉ là những lời quảng cáo sai sự thật để lừa đảo khách hàng. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, thời gian qua, bệnh viện này tiếp nhận và xử lý nhiều ca biến chứng sau khi bị cơ sở Spa hoặc phòng khám thẩm mỹ không phép tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc vào ngực.

“Khi tôi đến thì họ cho 2 cái máy áp vào vòng một. Họ bảo làm như vậy để kích thích mô mỡ cho mềm ra. Sau đó họ gây tiêm vào ngực tôi. Tôi cứ nghĩ là không phẫu thuật thì không có biến chứng, ai ngờ lại bị hoại tử thế này…”, bệnh nhân chia sẻ.

"Có người bỏ ra hàng tỷ đồng để tiêm chất làm đầy từ đầu đến chân, khi gặp biến chứng mới cầu cứu bác sĩ. Khi đến viện, chúng tôi không thể nhận diện đó là chất gì, nhiều trường hợp biến chứng viêm nhiễm, sưng tấy. Do đó, phụ nữ muốn cải thiện vòng một cần phải trang bị hiểu biết cơ bản về các phương pháp, được tư vấn và thực hiện bởi các bác sĩ và bệnh viện uy tín, được Bộ Y tế cho phép. Người dân tuyệt đối không nghe quảng cáo đưa các chất lạ vào cơ thể dẫn đến không tương thích, bị thải loại, nhiễm trùng", Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn chia sẻ.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân gặp biến chứng sau nâng ngực tại spa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 12/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca "nâng ngực đệm mô lipid", "nâng ngực bằng sóng xung kích" tới khám trong tình trạng ngực đau và có hai khối cứng tại ngực.

"Nâng ngực đệm mô lipid"; "Sau khi thực hiện ngực sẽ đẹp lên như ý sau 60 phút mà không cần phẫu thuật"... là những lời quảng cáo trên các mạng xã hội nhanh chóng thu hút nhiều chị em muốn "nâng cấp" vòng 1. Chị T. (30 tuổi, Thanh Hóa) là một trong số đó. Do tự ti với vòng 1 quá nhỏ, chị T. quyết định nâng ngực. Sau một thời gian tìm hiểu trên mạng xã hội, chị đã "nâng ngực đệm mô lipid" tại một spa ở Hà Nội với giá 10 triệu đồng.

Trước khi nâng ngực, spa này cam kết nâng ngực không xâm lấn, không dùng thủ thuật, không can thiệp dao kéo. Họ chỉ dùng máy tác động bên ngoài để kích các mô mỡ ngực phát triển, sau đó cấy mô lipid nhập khẩu vào mô mỡ dưới da bằng đầu cấy nano chuyên dụng. Chị T. kể lại: "Khi đã thực hiện hết các bước, tôi được họ gây tê để tiến hành thủ thuật. Lúc này tôi không thể nhấc chân tay lên được nhưng vẫn biết mọi việc diễn ra xung quanh. Tôi thấy họ tiêm khoảng 10 xilanh dung dịch có màu trắng vào người tôi. Sau khi đã có thể cử động, chị T. yêu cầu cho biết chất lỏng đã tiêm vào người chị là gì nhưng nhân viên spa từ chối với lý do đây là "sản phẩm độc quyền", không thể tiết lộ.

Sau 14 ngày "nâng ngực đệm mô lipid", chị T. cảm thấy ngực có hai khối cứng bất thường nên tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám.

Cũng tin quảng cáo nâng ngực không cần phẫu thuật, chị B.T.H. (26 tuổi, Hà Nội) tìm đến spa và được tư vấn "nâng ngực bằng sóng xung kích". Vài ngày sau, chị H. thấy đau nhức vùng ngực nên đi kiểm tra tại phòng khám gần nhà. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy có các ổ dịch phía sau, bên trong và xung quanh tuyến vú hai bên. Hoảng quá, chị H. đi bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ Phạm Ngọc Minh - khoa phẫu thuật tạo hình và vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - cho biết trường hợp chị T. và chị H. cùng chung một "kịch bản" là xem quảng cáo và không biết cơ sở tiêm những gì vào cơ thể mình, sau đó có cảm giác đau, xuất hiện khối cứng ở ngực. May mắn bệnh nhân chưa có dấu hiệu dịch áp xe nên được chỉ định uống thuốc kháng viêm kèm theo các liệu pháp lý tiêu viêm.