Trưởng ban tổ chức lên tiếng về việc khóa tu chùa Cự Đà sẽ được tổ chức ở... resort

Đời sống 19/06/2023 08:01

Sau nhiều lùm xùm liên quan đến việc tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), bà Phạm Thị Thu, Trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà, tiếp tục đăng thông tin về việc khóa tu thứ 3 sẽ tổ chức ở một resort.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 18/6, sau nhiều lùm xùm liên quan đến việc tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), bà Phạm Thị Thu, Trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà, tiếp tục đăng thông tin trên một nhóm Zalo có nhiều bậc phụ huynh về việc khóa tu thứ 3 sẽ tổ chức ở một resort. 

Cụ thể bà Thu nêu rõ: "Bản thân chúng ta tự làm chủ được chính mình. Con chúng ta sẽ sống vươn cánh như đại bàng, sống được ở mọi môi trường như thiếu nước, thiếu điện, không gian eo hẹp... vẫn vươn cao đầu mọi thử thách. Khóa tu mùa hè K3 "HƯỚNG NGHIỆP" sẽ cho các con sự trải nghiệm tuyệt vời, thực tế ở những khu rì sọt (resort), các con sẽ được học và thực hành thực tế. Các con sẽ được xe đưa đón từ chùa Cự Đà, số lượng khóa 3 được đăng ký chuẩn 300 em. Vậy cô thông báo quý phụ huynh nào thực sự đã cho con trải nghiệm khóa tu, thực sự tin tưởng BTC thì đăng ký cho con em mình. Còn quý phụ huynh nào cảm thấy không tin tưởng và không theo khóa tu nữa thì nhắn tin riêng cho cô, nếu cúng dàng Tam Bảo thì cô sẽ chuyển vào Tam Bảo, nếu không cúng dàng thì cô sẽ gửi lại tiền".

Trưởng ban tổ chức lên tiếng về việc khóa tu chùa Cự Đà sẽ được tổ chức ở... resort - Ảnh 1
Bà Phạm Thị Thu lý giải, do nhiều phụ huynh vẫn muốn con tham dự khóa tu nên sáng 18/6, bà đã đăng tin về việc khóa tu thứ 3 sẽ được tổ chức ở resort (khu nghỉ dưỡng) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Việc bà Thu tiếp tục muốn tổ chức khóa tu ở khu nghỉ dưỡng đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, Đại đức Thích Di Kiên, trụ trì chùa Cự Đà, phát hiện sự việc đã yêu cầu bà Thu gỡ thông tin và tạm dừng khóa tu. Lý giải về việc này, bà Thu cho biết: "Nhiều phụ huynh không đồng ý việc dừng lại khóa tu. Có những người đã sắp xếp lịch đi du lịch, thậm chí du lịch ở nước ngoài nên họ gửi con ở khóa tu một tuần. Khi phụ huynh sắp xếp được các chương trình như vậy mà mình dừng đột ngột đã khiến họ bị sốc".

Ngoài ra bà Thu còn khẳng định mấy ngày qua khi có phụ huynh nhắn tin đòi tiền, ban tổ chức đã trả lại đầy đủ. Ban tổ chức đang kiểm tra lại các số tài khoản đã chuyển tiền cho con em tu tập khóa 3 để chuyển lại theo đúng số đã gửi.

Đại đức Thích Di Kiên thông tin đã quyết định dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu tại chùa này. Đồng thời, vị này cũng yêu cầu bà Phạm Thị Thu, Trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà, chuyển khoản lại 86.000.000 đồng đã nhận từ các phụ huynh đóng cho con tham dự khóa 3. Ngoài ra, bà Thu cũng không được tham gia bất cứ công việc nào tại chùa Cự Đà. 

Trưởng ban tổ chức lên tiếng về việc khóa tu chùa Cự Đà sẽ được tổ chức ở... resort - Ảnh 2
Chùa Cự Đà thông báo dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, phụ huynh N.T.G.N đã đăng tin trên mạng xã hội về việc con trai 11 tuổi bị bạn đánh chấn thương tay khi tham gia khóa tu của chùa Cự Đà.

Theo lời chị, con trai tham gia khóa tu 5 ngày (12-16/6) ở chùa, thông qua một phật tử tại đây. Chị đã đóng một triệu đồng chi phí ăn uống, đồng phục và dụng cụ học tập cho con. Sau 5 ngày, chị đến đón thấy cậu bé mặc nguyên chiếc áo từ hôm đến, mặt mũi nhem nhuốc, chân tay nhiều vết muỗi đốt. Con chị nói bị bạn đánh bằng ghế gỗ, không được tắm, nhà vệ sinh bẩn và phải ngủ dưới nền đất. Về đến nhà, bé kêu đau, tay cử động khó khăn, tinh thần hoảng sợ.

Liên quan đến vụ việc "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà (xã Cự Khê, Thanh Oai), bà Diệu Tịnh Thu đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi các bên liên quan.

Trong thư cô Thu cho biết, từ ngày 12 - 16/6, cô có hỗ trợ khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà. Vào 11h ngày 15/6, tại gia đình Tâm Thiện, em C.H.P (11 tuổi ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) đã trình bày em bị đau tay. Khi hỏi bộ phận phụ trách, cô Thu nhận được thông tin cho biết P. bị đau tay do bị ngã. Sau đó, cô Thu cử người đưa em P. đi bệnh viện chụp X-quang. Khi thấy kết quả khám, kiểm tra bình thường, cô Thu đã chủ quan, sơ suất không thông báo cho gia đình biết vụ việc. Đến ngày 16/6, khi trả hết các cháu tham gia khóa tu, cô Thu được gia đình gọi điện thông báo rằng em P. bị đau tay là do bạn lớp khác đánh.

Sau khi điều tra, cô Thu xác định em P. có va chạm với bạn ở lớp Tuổi Trẻ và 2 bên đánh nhau. Khi vụ việc xảy ra, người bên "chúng trưởng, chúng phó" đã giấu không thông tin cho cô Thu biết vì sợ bị đuổi, không cho tiếp tục tham gia khóa tu.

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