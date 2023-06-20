Xót xa 2 cha con bị quỵt lương đi bộ cả trăm cây số về nhà

Đời sống 20/06/2023 10:49

Sau khi đi bộ hàng chục cây số, 2 bố con ông Ốc Văn Tiến (SN 1966) đều có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức, đôi chân rướm máu.

Theđờio thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 19/6, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Công an xã Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 trường hợp nghi bị quỵt tiền công, đi bộ về quê.

Cụ thể, hai cha con quê Nghệ An đi làm thuê ở Quảng Nam nhưng sau 2 tháng không được trả lương. Mới đây, hai cha con bắt xe về Nghệ An, đến thành phố Vinh, Nghệ An thì hết tiền nên quyết định đi bộ về.

Khoảng 10h10 ngày 19/6, khi đi bộ đến khu vực chợ Cồn (xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An), hai bố con được người dân phát hiện và báo cho một nhóm từ thiện tại địa phương. Thời điểm này, do đi bộ liên tục qua quãng đường hơn 40km trong thời gian gần 5 tiếng đồng hồ, chân hai người bị phồng rộp, rớm máu.

Xót xa 2 cha con bị quỵt lương đi bộ cả trăm cây số về nhà - Ảnh 1Xót xa 2 cha con bị quỵt lương đi bộ cả trăm cây số về nhà - Ảnh 2
Hai cha con kiệt sức, chân rướm máu khi đi bộ hàng chục cây số - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Trí, anh Nguyễn Tư Hoàng (quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) chia sẻ: "Khi tiếp nhận thông tin từ người dân, tôi lập tức chuyển 1 triệu đồng hỗ trợ hai bố con chi phí về quê, người dân ở đó cũng hỗ trợ thêm 400.000 đồng. Người bố nói tiếng Việt không rõ, cho biết quê ở xã Thanh Hương, Thanh Chương. Do thời điểm này không bắt được xe khách nên anh Trần Văn Cường - thành viên nhóm "xe 0 đồng" quyết định chở 2 người về".

Tuy nhiên, khi đến xã Thanh Hương, hai người không nhớ chính xác ở bản nào. Nghe người đàn ông nói tiếng Thái nên tài xế chở 2 cha con lên xã Ngọc Lâm, nơi có đông đồng bào Thái ở. Tiếp tục tìm kiếm nơi ở không có kết quả, tài xế đã liên hệ với Công an xã Ngọc Lâm để được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Ngọc Lâm đã bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho cả hai. Qua phiên dịch của cán bộ công an xã và tra cứu thông tin, Công an xã Ngọc Lâm xác định được nhân thân của 2 người.

"Người đàn ông tên là Ốc Văn Tiến, 57 tuổi, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An, còn cháu bé tên là Moong Văn Cường, 15 tuổi, trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương. Hai người không phải là bố con, cũng không có quan hệ họ hàng", Thiếu tá Hưng cho hay.

Như vậy, nếu đi bộ từ thành phố Vinh về Tương Dương, hai người sẽ phải di chuyển quãng đường hơn 160km.

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Công an xã Ngọc Lâm xác minh thông tin hai công dân đi bộ về quê là ông Ốc Văn Tiến và cháu Moong Văn Cường, đều trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: Báo Dân trí
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Cả hai được bắt xe về quê nhà ở Tương Dương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Qua mạng xã hội, người nhà ông Ốc Văn Tiến đã nhận ra thân nhân. Con gái ông Tiến cho hay, ông rời nhà đi làm thuê và mất liên lạc với gia đình 2 tháng nay. Sau khi xác định được nơi cư trú của ông Tiến và cháu Cường, Công an xã Ngọc Lâm đã liên hệ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để bố trí phương tiện đưa về quê.

Về thông tin hai người bị chủ quỵt tiền công, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng cho biết, hiện chưa có căn cứ để xác minh nội dung này.

Trong chiều 19/6, Công an xã Ngọc Lâm đã đón xe khách cho ông Tiến và cháu Cường về huyện Tương Dương. Ông Tiến sẽ được người thân đón khi về đến thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương).

Còn trường hợp cháu Cường, do từ trung tâm huyện về xã Hữu Khuông khá xa, lại không có xe chạy trong đêm nên Chi đoàn thanh niên Công an huyện Tương Dương sẽ chăm sóc cháu và bàn giao cho gia đình vào sáng 20/6.

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