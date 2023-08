Xót xa 2 cha con bị quỵt lương đi bộ cả trăm cây số về nhà

Theđờio thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 19/6, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Công an xã Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 trường hợp nghi bị quỵt tiền công, đi bộ về quê.

Cụ thể, hai cha con quê Nghệ An đi làm thuê ở Quảng Nam nhưng sau 2 tháng không được trả lương. Mới đây, hai cha con bắt xe về Nghệ An, đến thành phố Vinh, Nghệ An thì hết tiền nên quyết định đi bộ về.