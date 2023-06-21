Thả 12.000 cá Koi xuống Hồ Tây: Nhiều người đổ xô đến chụp ảnh, trẻ em té ngã vì trơn trượt

Đời sống 21/06/2023 08:02

Một doanh nghiệp tại Hà Nội đã thả hàng nghìn con cá Koi xuống hồ sen cạnh phố Nhật Chiêu (quận Tây Hồ), thu hút rất đông người dân tới chụp ảnh mỗi ngày.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại hồ nước Đầm Đông, nằm trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) rộng 3,5ha được cải tạo thành hồ cá koi lớn nhất Hà Nội, với hơn 12.000 con đủ màu sắc, kích thước. 

Một nhân viên bảo vệ ở khu vực này cho biết, đàn cá koi được thả và nuôi tại đây khoảng hơn một tháng. Hàng ngày rất đông người tìm tới để xem cá, cho cá ăn và vui chơi, hóng mát. Doanh nghiệp này cũng cử nhân viên túc trực liên tục để đảm bảo an toàn cho người dân, trẻ em và tránh thất thoát cá bởi lẽ cá Koi có giá trị lớn. Để bảo vệ sức khỏe đàn cá, các nhân viên cũng liên tục nhắc nhở người dân không cho cá ăn thức ăn ở ngoài mà đơn vị này bán các túi cám cho cá ăn với giá 10.000 đồng/túi.

Thả 12.000 cá Koi xuống Hồ Tây: Nhiều người đổ xô đến chụp ảnh, trẻ em té ngã vì trơn trượt - Ảnh 1
Cá Koi có nguồn gốc từ Nhật Bản, đây là một trong những loài cá có giá bán đắt nhất thế giới - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội
Thả 12.000 cá Koi xuống Hồ Tây: Nhiều người đổ xô đến chụp ảnh, trẻ em té ngã vì trơn trượt - Ảnh 2
Một nhân viên của doanh nghiệp này cho biết, số lượng cá Koi trong hồ đang nuôi dưỡng lên tới hàng nghìn con với tổng khối lượng cá ước tính khoảng 8 tấn - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, trước đây, hồ Đầm Đông trồng sen vừa làm trà vừa là chỗ chụp ảnh. Sau đó, một doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trên địa bàn quận Tây Hồ đã tiến hành cải tạo và thả cá.

Vào chiều ngày 20/6, rất đông người dân, chủ yếu là trẻ em tới khu vực Đầm Đông để vui chơi, cho cá ăn. Anh Sáng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Mình biết đàn cá này qua mạng xã hội, chiều tắt nắng mình cho con gái ra để ngắm, vui chơi với cá. Khu này không mất phí. Mình chỉ mua thức ăn cho cá 10.000 đồng/gói".

Thả 12.000 cá Koi xuống Hồ Tây: Nhiều người đổ xô đến chụp ảnh, trẻ em té ngã vì trơn trượt - Ảnh 3
Khu vực cá tập trung nhiều nhất là xung quanh cầu tre chữ U - Ảnh: Báo pháp luật và xã hội
Thả 12.000 cá Koi xuống Hồ Tây: Nhiều người đổ xô đến chụp ảnh, trẻ em té ngã vì trơn trượt - Ảnh 4
Bè bằng tre không có lan can hay điểm tựa nên cũng khá nguy hiểm - Ảnh: Báo Dân Trí
Thả 12.000 cá Koi xuống Hồ Tây: Nhiều người đổ xô đến chụp ảnh, trẻ em té ngã vì trơn trượt - Ảnh 5
Càng về chiều, lượng người đổ về Đầm Đông xem cá ngày một đông hơn - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Tuy nhiên, bè bằng tre không có lan can hay điểm tựa nên cũng khá nguy hiểm. Chỉ trong khoảng 15 phút đã có hai em nhỏ vô tình ngã xuống nước. Anh Lương (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Mình đưa hai con ra khu vực này xem cá, khu vực lối đi của bè tre không có điểm bám, dọc bờ thì rất trơn trượt, dễ ngã. Mình không dám rời mắt hai bạn nhỏ nhà mình".

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