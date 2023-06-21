Thả 12.000 cá Koi xuống Hồ Tây: Nhiều người đổ xô đến chụp ảnh, trẻ em té ngã vì trơn trượt

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại hồ nước Đầm Đông, nằm trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) rộng 3,5ha được cải tạo thành hồ cá koi lớn nhất Hà Nội, với hơn 12.000 con đủ màu sắc, kích thước.

Một nhân viên bảo vệ ở khu vực này cho biết, đàn cá koi được thả và nuôi tại đây khoảng hơn một tháng. Hàng ngày rất đông người tìm tới để xem cá, cho cá ăn và vui chơi, hóng mát. Doanh nghiệp này cũng cử nhân viên túc trực liên tục để đảm bảo an toàn cho người dân, trẻ em và tránh thất thoát cá bởi lẽ cá Koi có giá trị lớn. Để bảo vệ sức khỏe đàn cá, các nhân viên cũng liên tục nhắc nhở người dân không cho cá ăn thức ăn ở ngoài mà đơn vị này bán các túi cám cho cá ăn với giá 10.000 đồng/túi.