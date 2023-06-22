Sơn La: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai đang phân hủy ở dưới suối

Đời sống 22/06/2023 16:43

Người dân bản Chiềng Hin trong quá trình đi làm ruộng thì bất ngờ phát hiện thi thể bé trai dưới suối, đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin từ VOV, vào trưa 22/6, người dân bản Chiềng Hin trong quá trình đi làm ruộng thì bất ngờ phát hiện thi thể bé trai dưới suối, đang trong quá trình phân hủy, sau đó đã lập tức trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình điều tra, xác định nạn nhân là L.Q.B, sinh năm 2018, trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Trước đó, ngày 18/6, gia đình đã trình báo việc cháu bị mất tích sau trận mưa lớn. Các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình, người dân địa phương tích cực tìm kiếm, tuy nhiên không có kết quả. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để thực hiện an táng theo phong tục địa phương.

Sơn La: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai đang phân hủy ở dưới suối - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới suối - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Sơn La, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào khoảng 1h40 ngày 19/6, cũng tại bản Sa Lai xảy ra vụ việc cháu L.A.S, sinh năm 2022 (mới biết bò) chơi ngoài sân cùng anh trai, khoảng 20 phút sau thì có tiếng kêu cháu S rơi xuống ao; bố mẹ cháu S ngay lập tức vớt lên để cấp cứu nhưng cháu S đã tử vong do đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy, UBND xã và Công an xã Chiềng Xuân đã huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, xác minh làm rõ nguyên nhân và thăm hỏi, động viên các gia đình.

Phòng chống đuối nước cho người dân và đặc biệt là trẻ em, khuyến cáo các gia đình, cha mẹ cần giám sát con em mình chặt chẽ, không nên cho con em mình ra các ao, hồ, sông, suối tự bơi mà không có sự giám sát, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

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