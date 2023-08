Hai vợ chồng ở Hà Nội suýt mất 3 tỷ đồng sau cuộc gọi từ kẻ giả danh công an

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cùng nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV Thành Đô - Chi nhánh Việt Hưng đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo của đối tượng giả danh công an, gọi điện thoại đe dọa hai vợ chồng già.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, Công an phường Việt Hưng nhận được phản ánh từ Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV Thành Đô, về việc đang có 2 khách hàng cao tuổi là ông T (sinh năm 1948) và vợ là bà P (sinh năm 1950) ở phường Đức Giang, quận Long Biên, tới làm thủ tục mở tài khoản để chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng. Nhân viên ngân hàng đã khéo léo hỏi mục đích mở nhưng 2 vị khách nhất định không nói. Thậm chí, vị khách nữ còn có biểu hiện lo lắng. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đức Giang phân công 2 cán bộ, chiến sĩ đến phòng giao dịch. Lúc này, hai vị khách cao tuổi sắp hoàn tất thủ tục mở tài khoản, còn điện thoại của ông T thì liên tục bị 1 đối tượng nam giới gọi, giục đẩy nhanh thủ tục chuyển tiền. Nhưng khi cán bộ công an tiếp máy nói “Anh ở đâu gọi đấy, tôi là Công an phường Đức Giang đây…”, đối tượng lập tức tắt máy. Một phút sau, điện thoại của bà P cũng đổ chuông. Đối tượng tự xưng “công an” nghe thông báo từ công an phường Đức Giang đã vội tắt máy.

Tại trụ sở ngân hàng, ông T và bà P cho biết, trước đó khi đang ở nhà, ông bà nhận được điện thoại của 1 nam giới, tự xưng là “công an chống ma túy” của quận Long Biên. Người này nói đang điều tra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều đối tượng, thành phần, thậm chí có cả công an tham gia. Sau một hồi đe dọa, gã “công an rởm” hướng dẫn vợ chồng ông T phải chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản bằng cách mở một tài khoản và cung cấp cho “cơ quan công an” do anh ta làm đại diện, để giám sát việc luân chuyển dòng tiền. Đến khi điều tra xong, “cơ quan công an” thông báo và sẽ trả lại quyền kiểm soát tài khoản cho ông T, bà P… Đang còn phân vân nhưng nghe vị “công an” nhắc đến số tiền tương đối trùng khớp với tiền đang gửi ngân hàng, 2 nạn nhân đã tin và làm theo lời hướng dẫn. Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng, lực lượng công an đã ngăn chặn được hành vi lừa đảo.

Hai vợ chồng ông T. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Hà Nội mới Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một sự việc tương tự xảy ra vào sáng 13/3, vợ chồng ông B. (61 tuổi) và bà L. (56 tuổi) nhận được cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ công an, đang công tác tại Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) và thông báo ông B. có liên quan đến một vụ án ma túy, rửa tiền; tài khoản và số CMND của ông B. đang bị giả mạo… Sau khi dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa ông B. đối tượng yêu cầu ông phải kê khai toàn bộ các tài khoản ngân hàng hiện có, đồng thời chuyển toàn bộ tiền về một tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp. Để tăng sự tin cậy, đối tượng còn kết bạn Zalo và gọi video cho ông B. thấy hình ảnh người mặc quân phục của lực lượng công an. Sau cuộc gọi này, ông B. hoang mang, lo sợ nên trao đổi với bà L. để thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Ngay trong chiều 13/3, bà L. đến Phòng giao dịch Phú Lãm (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam) làm thủ tục chuyển 200 triệu đồng đến một tài khoản tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt. Thấy nghi vấn, nhân viên đã giải thích nhưng bà L. nêu ra lý do để chuyển bằng được số tiền này. Sáng 14/3, các đối tượng tiếp tục liên lạc với vợ chồng ông B. yêu cầu chuyển 400 triệu đồng. Vợ chồng ông B. đã tới Phòng giao dịch Văn Phú (Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam) để chuyển tiền. Tại đây, thấy dấu hiệu bất thường và thấy nhiều số điện thoại lạ gọi cho vợ chồng ông B., nhân viên đã gọi báo cho Công an Q.Hà Đông và tạm ngừng giao dịch. Tiếp nhận thông tin, Công an Q.Hà Đông đã có mặt phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích cho vợ chồng ông B. về các hình thức lừa đảo và đề nghị không thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, vợ chồng ông B. vẫn tìm đủ các lý do để giải thích cho việc thực hiện giao dịch như rút tiền để đầu tư, để chuyển cho con… Công an Q.Hà Đông đã giải thích cụ thể và xác định các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo thì vợ chồng ông B. mới ngừng yêu cầu giao dịch.

Sơn La: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai đang phân hủy ở dưới suối Người dân bản Chiềng Hin trong quá trình đi làm ruộng thì bất ngờ phát hiện thi thể bé trai dưới suối, đang trong quá trình phân hủy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-vo-chong-o-ha-noi-suyt-mat-3-ty-ong-sau-cuoc-goi-tu-ke-gia-danh-cong-an-594986.html