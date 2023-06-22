Trên đường ĐT 712, đoạn qua khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô-tô chở công nhân và một xe đạp điện làm 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Nhân dân, vào chiều 22/6, tại H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách chở công nhân với xe đạp điện khiến 2 vợ chồng đi trên xe đạp điện ngã ra đường tử vong tại chỗ.

Công an địa phương cũng cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ cùng ngày, tại Km1+200 đường ĐT 712 qua khu phố Nam Thành, TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại thời điểm này, xe ô tô chở công nhân mang biển số 86B6-006.80 lưu thông hướng núi Tà Cú đi TX.La Gi. Khi đến địa điểm trên, ô tô chở công nhân va chạm với xe đạp điện của vợ chồng ông Nguyễn Văn Cang (60 tuổi) và bà Võ Thị Yến (58 tuổi, cùng ngụ TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam).

Vụ va chạm làm vợ chồng ông Cang, bà Yến ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang có mưa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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