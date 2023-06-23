Học sinh lớp 1 ở Hà Nội bị 'bỏ quên' trên xe ô tô giữa trưa nắng

Đời sống 23/06/2023 14:48

Một học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Archimedes (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt gần một giờ đồng hồ giữa trưa nắng.

Vào ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền thông tin, trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt gần một giờ đồng hồ giữa trưa nắng. Thông tin khiến phụ huynh ở nhiều nơi hoang mang, lo lắng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thúy Hằng, người sáng lập hệ thống Trường Archimedes xác nhận có sự việc xảy ra ở trường tiểu học. Cụ thể, ngày hôm qua (22/6), theo chương trình, học sinh tham gia khóa sinh hoạt hè sẽ đi dã ngoại ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Buổi sáng, xe xuất phát chở 20 học sinh năm nay vào lớp 1 cùng với 5 giáo viên, nhân viên hỗ trợ đi dã ngoại.

Đến trưa cùng ngày, xe chở học sinh về trường ăn trưa thì xảy ra sự cố. Khi đó, một học sinh bị nôn, giáo viên chủ nhiệm theo học sinh đó và bỏ quên học sinh này đang ngủ trên xe. Chỉ đến khi vào nhà ăn, có 20 suất ăn nhưng chỉ có 19 học sinh ngồi vào bàn ăn giáo viên, nhân viên mới phát hiện ra thiếu 1 học sinh. Lái xe sau khi trả học sinh, giáo viên đã đánh xe đến một khu vực khác và đi uống nước.

Bên cạnh đó, bà Hằng cho biết, sau khoảng 20 phút phát hiện thiếu 1 học sinh, giáo viên tập trung tìm học sinh ở trong khu vực nhà trường, nhà vệ sinh thì lái xe liên hệ đến phát hiện học sinh trên xe. 

Về phía học sinh, sau khi bị bỏ quên trên xe, em này tỉnh dậy không có ai đã gọi cho mẹ. Sự việc “bé bị bỏ quên” vì thế mới được phát hiện. Ngay sau đó, nhà trường đã làm việc với gia đình. Gia đình vẫn tiếp tục cho con theo học tại trường nhưng đề nghị nhà trường rà soát lại quy trình để không có bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với bất kỳ học sinh nào khác.

Trong chuyến đi dã ngoại, học sinh bị bỏ quên ngồi ở hàng ghế thứ 2 từ dưới lên. Trên xe có gắn 2 camera nhưng trong thời gian ngắn, không ai phát hiện ra việc vẫn còn một học sinh đang ngủ.

Học sinh lớp 1 ở Hà Nội bị 'bỏ quên' trên xe ô tô giữa trưa nắng - Ảnh 1
Sau khoảng 20 phút phát hiện thiếu 1 học sinh, giáo viên tập trung tìm học sinh ở trong khu vực nhà trường, nhà vệ sinh thì lái xe liên hệ đến phát hiện học sinh trên xe - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày vào sáng 6/8/2022, gia đình đã đưa cháu bé ra ôtô của trường để đi học.  Đến 16h45 cùng ngày, cô giáo phụ trách đón cháu bé gọi điện thông báo tình trạng cháu bé tử vong.

 

Cháu bé vừa mới đi học ngày thứ hai ở trường có cơ sở tại phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy. Nhà trường có dịch vụ ôtô đón và trả trẻ hằng ngày và có cử người phụ trách theo xe.  Nhưng có nghi ngờ giáo viên đón học sinh sơ suất bỏ quên cháu bé. Giáo viên phụ trách lớp khi thấy học sinh vắng mặt cũng không kiểm tra, thông tin kịp thời cho gia đình.

Lãnh đạo phường Dịch Vọng xác nhận nạn nhân là học sinh lớp 1 của trường. Học sinh này được xe của nhà trường đưa đón, song khi đến trường thì không được đưa xuống vào lớp. Lái xe cũng như giáo viên không phát hiện ra sự việc. Đến 16h45 cùng ngày, nhà trường mới phát hiện vụ việc đau lòng. 

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