Cầu thủ L.Q.H (biên chế đội bóng đá trẻ Quảng Nam) kể lại: "Lúc đó, trên xe đang có 30 người. Xe đến đoạn đổ đèo thì bất ngờ mất thắng. Tài xế chỉ kịp đánh lái né một xe khác, sau đó xe tiếp tục có xu hướng lao xuống vực. Một người trên xe kịp chụp tay lái để tấp xe vào taluy dương bên vách núi. Cú tạt bất ngờ khiến xe lật nghiêng, nhưng nhờ đó mà mọi người không bị rơi xuống vực".

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối ngày 25/6, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, đang tiến hành điều trị cho ba cầu thủ của đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị thương trong vụ lật xe trên đèo Vi-ô-lắc (Kon Tum) vào trưa cùng ngày.

Nhìn những vết thâm tím trên cơ thể, L.Q.H cho biết, đã được các bác sĩ thăm khám, kiểm tra. Hiện H. bị chấn thương nặng ở đầu gối trái, tay bị chấn thương phần mềm và chuẩn bị được mổ để điều trị.

Phát hiện chiếc xe gặp nạn, người dân quanh khu vực đã đến đập cửa, đưa những người bị tai nạn đi cấp cứu. Theo L.Q.H, mọi người trên xe lúc đó rất hoảng loạn. Nhiều người bị chấn thương phần mềm, chảy máu. Một số người được người dân dìu ra ngoài, một số thì tự phá cửa để thoát ra.

Là một trong số những nạn nhân tự đập cửa xe để thoát ra ngoài sau khi xe lật, cầu thủ N.P.H (SN 2002, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng. "Thời điểm đó, tôi đang ngồi nói chuyện với người ngồi bên cạnh thì xe mất thắng, lao xuống dốc. Tài xế chỉ kịp đánh lái vào trong lề để tránh rơi xuống vực nên xe lật nằm ngang đường. Tôi phải đập kính, luồn ra giữa mương và thoát ra ngoài", cầu thủ N.P.H kể.

Sau khi thoát ra ngoài, Hùng cùng những cầu thủ bị thương khác trên xe được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam điều trị. Qua thăm khám ban đầu, N.P.H bị chấn thương phần mềm ở tay và chân, theo dõi trong vòng 2-3 ngày.

Cầu thủ N.P.H bị chấn thương nhiều nơi trên cơ thể - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào sáng ngày 25/6, ô tô chở câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam đã gặp tai nạn trên đèo Vi Ô Lắc giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi. Một cầu thủ đã qua đời, một số cầu thủ khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tỉnh Quảng Nam tập trung hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về gia đình và cứu chữa các cầu thủ và cổ động viên bị thương sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau khi kết thúc lượt đi Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2023 diễn ra trên sân Kon Tum vào chiều ngày 24/6, đội trẻ Quảng Nam lên đường trở về sân Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để chuẩn bị cho trận lượt về. Thời điểm 11giờ 30 phút ngày 25/6, khi xe chở các cầu thủ và cổ động viên câu lạc bộ trẻ Quảng Nam đi qua đèo Vi Ô Lắc, đoạn giáp ranh giữa huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thì xe bị lật. Vụ tai nạn khiến cầu thủ V.M.H. tử vong, ngoài ra hai cầu thủ và một cổ động viên bị thương.

Đội Trẻ Quảng Nam thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia - Ảnh: VTC News

15 giờ chiều nay 25/6, 3 người bị thương sau vụ tai nạn lật xe đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Hiện tình trạng sức khoẻ các nạn nhân đã tạm ổn, có thể xuất viện về nhà điều trị. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã cử người có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi và chăm sóc người bị thương.