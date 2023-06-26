Cụ thể, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra cơ sở nêu trên. Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Liễu làm chủ trường. Sau khi làm việc, đoàn kiểm tra xác định, cơ sở mầm non này đã vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

UBND phường cũng thông báo đến các phụ huynh đang cho con theo học tại cơ sở này lựa chọn các trường, cơ sở mầm non khác đủ điều kiện để xin học cho các bé.

“UBND phường Trần Nguyên Hãn thông báo từ ngày 26/6, cơ sở này không được hoạt động đến khi hoàn tất được các hồ sơ pháp lý địa phương yêu cầu. Bên cạnh đó, Cơ sở Mầm non Hà My còn liên quan đến các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, một số vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh (đặc biệt liên quan đến clip đánh học sinh chưa được giải quyết ổn thoả)”, thông báo của UBND phường Trần Nguyên Hãn nêu.

Theo thông tin từ báo Kinh tế & Đô thị, bà Nguyễn Thị Liễu – chủ lớp mầm non Hà My cho biết, người dùng lược đánh cháu bé L.G.H chính là bà. Bản thân bà Liễu cũng nhận thức việc đánh cháu H là sai và đã có báo cáo sự việc gửi về UBND phường cũng như quận Lê Chân.

Cụ thể nội dung báo cáo như sau: “Cuối năm 2022, sau nhiều ngày có nhiều phụ huynh và cô giáo ở lớp phản ánh việc cháu L.G.H lớp A4 hiếu động đánh bạn. Trưa hôm đó, khi vào lớp trực tiếp tôi cũng nhìn thấy cháu đánh bạn. Tôi đã dùng lược để phạt cháu vào chân với mong muốn dạy bảo cháu. Chiều hôm đó tôi đã gặp và trao đổi luôn với mẹ cháu về sự việc. Mẹ cháu không có ý kiến gì. Bản thân cháu cũng không bị ảnh hưởng về tinh thần hay có thương tích. Hôm sau cháu vẫn vui vẻ và đi học bình thường. Một thời gian sau do điều kiện gia đình (bà cháu bị tai biến) mẹ cháu phải chăm sóc bà nên không có thời gian đưa đón con và xin phép cho cháu nghỉ học… Tuy nhiên trong sự việc này bản thân tôi thấy mình hành xử chưa đúng. Cá nhân tôi xin kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời sẽ luôn nhắc nhở các giáo viên trong công việc.".

Lớp mầm non Hà My có giấy phép hoạt động từ cuối năm 2019. Lớp này trung bình có từ 75 – 80 học sinh. Trung bình mỗi cháu đến học đóng học phí từ 2 triệu – 2,2 triệu đồng/1 tháng, việc đóng học được công khai đến từng phụ huynh và đều được báo cáo về Phòng giáo dục quận Lê Chân, bà Liễu chủ lớp thông tin thêm.