Rạch dao lam lên người để 'đào thải máu độc', bé trai 10 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 27/06/2023 16:40

Thấy con trai 10 tuổi ho sốt, gia đình cho trẻ dùng thảo mộc không rõ nguồn gốc và lấy dao lam rạch nhiều vết trên cơ thể để thải độc.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 27/6, Tiến sĩ Hoàng Kim Lâm, Khoa Điều trị tích cực Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết một tuần trước khi vào viện, bệnh nhi này xuất hiện tình trạng ho, sốt, chân tay lạnh, khó thở, mệt. Gia đình đã ra chợ mua một cây thuốc khô (không rõ nguồn gốc) về cắt nhỏ sắc cho con uống, đồng thời cho bé đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để chữa bệnh.

Thấy tình trạng của trẻ không thuyên giảm, gia đình mới cho đi bệnh viện tuyến huyện, sau đó đến bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Tại đây, trẻ có các biểu hiện sốt, mệt, da vàng sạm, củng mạc mắt vàng, phù 2 mí mắt, bụng chướng, suy gan - thận, suy hô hấp, vô niệu.

Bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản. Trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy chức năng đa cơ quan. Bệnh nhi được điều trị tích cực nhưng không đáp ứng điều trị và tử vong sau một ngày nằm viện.

Rạch dao lam lên người để 'đào thải máu độc', bé trai 10 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Bé trai 10 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, ngộ độc thuốc do người nhà tự ý cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc và rạch dao lam để chữa bệnh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Dẫn thông tin từ báo Tuổi Trẻ, PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết dùng dao lam nặn (hoặc rạch) lấy máu để chữa bệnh cho trẻ là phương pháp không khoa học. Cha mẹ hoặc người chăm sóc các bé tuyệt đối không nên làm. Đồng thời, hành động này còn làm trì hoãn việc đưa trẻ đến bệnh viện và mất đi thời gian "vàng" để cứu sống các bé.

Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc phương pháp chữa bệnh nào cho trẻ, cha mẹ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Cha mẹ không nên vì sốt ruột mà nghe những lời mách bảo, quảng cáo về các loại thuốc không rõ nguồn gốc, cách điều trị phản khoa học khiến trẻ gặp nhiều biến chứng khôn lường, thậm chí tử vong.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường, điều quan trọng nhất cha mẹ nên làm là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

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