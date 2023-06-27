Vợ chồng người H'Mông bị chủ 'quỵt lương', đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang: 'Bắt ốc bươu vàng, nướng thằn lằn, măng... ăn đỡ đói'

Đời sống 27/06/2023 08:03

Vợ chồng người H'Mông ở Hà Giang xuống Hà Nội làm thuê. Khi nhớ con muốn về thăm nhà thì chủ không trả tiền, họ phải đi bộ dọc theo đường sắt để về nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 11h trưa 24/6, trên đường sắt đoạn đi qua giữa 2 tổ dân phố Núi 1 và Núi 2 (phường Nam Tiến, huyện Phổ Yên, TP Thái Nguyên), người dân phát hiện có 2 người ngồi trên đường tàu. 

Hỏi chuyện thì được biết đó là 2 vợ chồng người dân tộc H'Mông trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Hai vợ chồng thông qua người môi giới xuống Hà Nội làm thuê. Được 2 tháng, vì nhớ con nên xin về nhưng chủ không trả tiền và giấy tờ. Hai người đành đi bộ dọc theo đường tàu từ Hà Nội để về quê.

Sau 7 ngày đi trên đường mệt và đói, may mắn cặp vợ chồng được gia đình anh Phạm Chung (SN 1994) giúp đỡ.

Vợ chồng người H'Mông bị chủ 'quỵt lương', đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang: 'Bắt ốc bươu vàng, nướng thằn lằn, măng... ăn đỡ đói' - Ảnh 1
Hai vợ chồng anh Pó dừng chân ở khu vực đường tàu - Ảnh: Báo Dân Trí

Người vợ tên Hoàng Thị Mị (SN 1984), chồng tên là Lò Mí Pó (SN 1999). Họ có 2 con nhỏ đang ở quê nhờ ông nội chăm sóc. Khi gặp được anh Chung, họ đã có 7 ngày trong hành trình đi bộ về nhà trong tình trạng trong túi không có tiền.

Sau quãng đường đi nhờ, đi bộ, họ đã đến khu vực thành phố Thái Nguyên và gặp được gia đình anh Phạm Chung hỗ trợ. Ban đầu, gia đình anh Chung mời họ vào ăn cơm nhưng cả hai nhất quyết không đồng ý. Sau đó, gia đình anh phải mang cơm ra tận khu vực đường tàu thì họ mới ăn. 

7 ngày đi bộ, khi nào đói, hai người tìm đồ ăn thừa bên đường để ăn tạm. Đến khu vực Thái Nguyên, hai vợ chồng đã quá mệt mỏi nên quyết định ngủ một đêm ở khu vực đường tàu.

Anh Chung chia sẻ: "Họ phải tìm xung quanh, có gì ăn đó. Qua quan sát tôi thấy họ đã đi bắt ốc bươu vàng, nướng thằn lằn, măng... ăn đỡ đói".

Vợ chồng người H'Mông bị chủ 'quỵt lương', đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang: 'Bắt ốc bươu vàng, nướng thằn lằn, măng... ăn đỡ đói' - Ảnh 2
Người chồng kể lại câu chuyện cặp đôi dầm mưa dãi nắng, chịu đói chịu khát để tìm đường đi bộ về nhà - Ảnh: VietNamNet

Thuyết phục hồi lâu, vợ chồng anh Pó đã đồng ý về nhà anh Chung để tắm rửa, ăn cơm, thay quần áo và nghỉ ngơi. Sáng 25/6, anh Chung bắt xe cho họ từ Thái Nguyên về Hà Giang.

Sau khi chia sẻ câu chuyện về hai vợ chồng trên mạng xã hội, rất nhiều người đã cảm thông và muốn giúp đỡ họ. Nhiều người quen biết đã chuyển khoản trực tiếp cho anh Chung để hỗ trợ vợ chồng dân tộc H'Mông. Chỉ trong thời gian ngắn, anh Chung đã tổng kết được hơn 9 triệu đồng và bàn giao cho vợ chồng anh Pó trong ngày 24/6. 

Theo anh Chung, họ đã về nhà an toàn. Sau đó, gia đình anh vẫn giữ liên lạc với gia đình anh Pó.

Vợ chồng người H'Mông bị chủ 'quỵt lương', đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang: 'Bắt ốc bươu vàng, nướng thằn lằn, măng... ăn đỡ đói' - Ảnh 3
Hai vợ chồng anh Pó được hỗ trợ bắt xe về Hà Giang - Ảnh: Báo Dân Trí

Sở dĩ xuống Hà Nội làm thuê, anh Lò Mí Pó cho biết có người đến tận nhà môi giới việc làm. Sau đó, hai vợ chồng anh đồng ý và được hỗ trợ xe xuống Hà Nội. Chính vì vậy, vợ chồng anh quyết định đi bộ về nhà và khi đến khu vực tỉnh Thái Nguyên thì được người dân giúp đỡ để về nhà. Anh Pó cho biết sẽ không xuống Hà Nội nữa mà từ nay sẽ ở nhà làm nương rẫy.

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