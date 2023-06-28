Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Nghi vấn lộ đề Ngữ Văn không ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023'

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh.

Theo thông tin từ Tổ Quốc, hơn 1 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 với bài thi đầu tiên môn Ngữ văn, thời gian làm bài chính thức từ 7g35'. Ngay sau khi thí sinh làm bài thi, khoảng 8 giờ sáng trên mạng xã hội xuất hiện ảnh chụp được xem như là đề thi môn Văn của Kỳ thi năm nay.

Liên quan đến việc này, Bộ GDĐT đã có thông tin phản hồi, cụ thể: "Về việc ảnh chụp đề thi môn Văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8h ngày 28/6/2023, Bộ GDĐT đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định."

Bộ GD&ĐT phản hồi thông tin nghi vấn lộ đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, bộ chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định.

Hình ảnh đề thi môn Ngữ Văn được lan truyền trên mạng khi chưa hết 2/3 thời gian làm bài - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chiều nay, theo lịch thi, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút:

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh: Tổ Quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước nghi vấn lộ đề thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 Trước khi hết giờ làm bài thi môn văn thi tốt nghiệp THPT 2023, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ đề thi văn, nghi vấn được chụp trong phòng thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-gdt-khang-inh-nghi-van-lo-e-ngu-van-khong-anh-huong-en-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2023-596628.html