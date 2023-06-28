Sinh con trước ngày thi, một nữ thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Đời sống 28/06/2023 11:18

Nữ thí sinh này đăng ký dự thi tại Trường THPT Lang Chánh (TT Lang Chánh, huyện Lang Chánh). Tuy nhiên sáng 28/6, khi bước vào môn thi đầu tiên, thí sinh này không có mặt vì mới sinh con.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 28/6, một lãnh đạo UBND xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một nữ sinh 18 tuổi trên địa bàn xã vừa lấy chồng và đã sinh con nên đã lỡ kỳ thi THPT 2023.

Theo vị lãnh đạo này, nữ sinh này lấy chồng ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khoảng hơn 1 tháng và mới sinh con trước ngày thi một vài hôm.

Được biết nữ thí sinh này đăng ký dự thi tại Trường THPT Lang Chánh (thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa). Đến sáng 28/6, khi bước vào môn thi ngữ Văn, nữ thí sinh không thể tới điểm thi vì mới sinh con. 

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Thí sinh Thanh Hóa rời phòng thi môn ngữ Văn sáng nay 28/6 - Ảnh minh hoạ: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp Luật và Xã hội, hiện nữ sinh này đang được chăm sóc tại cơ sở y tế tại huyện Lang Chánh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 75 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó hệ THPT có 32.389 thí sinh; hệ giáo dục thường xuyên 4.087 thí sinh và 1.141 thí sinh tự do.

Sinh con trước ngày thi, một nữ thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2
Hơn 36.400 thí sinh tại Thanh Hóa bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT năm 2023 - Ảnh: Báo Pháp Luật và Xã hội

Sáng 28/6, thời tiết tại Thanh Hóa mưa nhỏ, các thí sinh có mặt từ sớm với tâm trạng thoái mái và tự tin bước vào buổi thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Tại các điểm thi, đội ngũ thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để tiếp sức cho các thí sinh. Lực lượng Công an, CSGT được tăng cường để điều tiết giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Theo lịch thi, ngày 28/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.   

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