Nam sinh TP.HCM được đặc cách nằm làm bài thi tốt nghiệp

Đời sống 28/06/2023 10:42

Lý do Phong được nằm riêng một phòng làm bài là do trước ngày thi, em bị mổ áp xe da ở mông, vết thương còn quá mới nên em không thể ngồi làm bài được.

Theo thông từ VnExpress, sáng ngày 28/6, hơn 500 thí sinh tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, tập trung từ sớm, bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. 6h45, thí sinh được gọi vào phòng thi. Riêng Nguyễn Minh Thiên Phong, học sinh trường THPT Gò Vấp, được bố trí phòng thi đặc biệt với hai giám thị và một giám sát viên.

Do vừa trải qua ca mổ hôm 26/6, Phong không thể ngồi làm bài. Trước khi đi thi, em phải uống thuốc giảm đau. Nam sinh được tạo điều kiện nằm trên một chiếc giường sắt, kê ván ở đầu giường để làm bàn viết bài thi. Thầy cô kê thêm một chiếc gối nhỏ trước ngực để em thoải mái khi nằm viết bài.

Nam sinh TP.HCM được đặc cách nằm làm bài thi tốt nghiệp - Ảnh 1
Thí sinh Nguyễn Minh Thiên Phong được đặc cách nằm riêng một phòng làm bài thi - Ảnh: VTC News
Nam sinh TP.HCM được đặc cách nằm làm bài thi tốt nghiệp - Ảnh 2
Phong cho hay ngoài ba bài thi bắt buộc là Toán, Văn, Tiếng Anh, em đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên để lấy kết quả xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Sư phạm TP HCM - Ảnh: VnExpess.

Theo VTC News, sau khi nhận thông tin về tình trạng của Phong, điểm thi tạo điều kiện cho em thi một mình 1 phòng riêng. Phòng thi được bố trí một chiếc giường sắt nhỏ, trải nệm mỏng và một chiếc gối nhỏ để em kê ngực khi nằm sấp viết bài. 

Chia sẻ trước giờ thi, Phong cho biết, đây là kỳ thi quan trọng nên cậu không thể không tham gia. Trước khi đến điểm thi sáng nay, cậu đã uống 2 viên thuốc giảm đau.

Với nguyện vọng trở thành giáo viên, Phong đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ngoài 3 bài thi văn, toán và ngoại ngữ, Phong sẽ dự thi thêm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh).

Ông Võ Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên, trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết, đối với trường hợp của thí sinh Thiên Phong, phụ huynh em này đã làm đơn trình bày nguyện vọng, mong muốn em được nằm để làm bài thi. 

Điểm thi đã xin ý kiến của Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu phụ huynh làm đơn trình bày nguyện vọng, cam kết thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm, không khiếu nại về sau.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận trường hợp đặc biệt như vậy nên cán bộ coi thi đã động viên, tạo điều kiện hết sức về cơ sở vật chất cho thí sinh, hy vọng em sẽ hoàn thành kỳ thi với kết quả như mong muốn", ông Võ Ngọc Sơn nói.

 

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