Kì thi tốt nghiệp THPT đáng nhớ của thí sinh lớn tuổi nhất ở Hà Tĩnh: Làm trưởng thôn, dậy từ 5h sáng để ôn thi

Ít ai biết rằng, người đàn ông ấy lại là thí sinh dự thi lớn tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 năm nay tại Hà Tĩnh. Ông Ảnh có vẻ ngoài chất phác, giọng nói hiền hậu khiến những ai có mặt tại điểm thi Trường THPT Đồng Lộc đều yêu quý, gửi những lời chúc thi tốt đến với người trưởng thôn lớn tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, từ 6h30 ông Ảnh đã có mặt tại điểm thi THPT Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), nhiều người ngạc nhiên khi biết một thí sinh "đặc biệt", tuổi 46 tuổi vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Lúc còn nhỏ vì gia đình khó khăn nên tôi đành phải gác lại giấc mơ học hành để tham gia sản xuất phụ bố mẹ. 3 năm nay tôi vừa làm công việc của trưởng thôn vừa tranh thủ đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên Can Lộc để học bổ túc chương trình cấp 3. Nếu may mắn đậu đại học, tôi sẽ cố gắng tiếp thu thêm nhiều kiến thức để về hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong việc phát triển kinh tế.

Kể về lý do đưa mình đến với trường thi, ông Ảnh nói chia sẻ rằng ông đã làm trưởng thôn hơn chục năm, quản lý gần 400 hộ. Tuy nhiên, hiện nay sĩ tử 46 tuổi vẫn chưa có bằng cấp 3. Để giúp bản thân và bà con trong xóm có được cuộc sống tốt hơn nên ông bắt buộc phải có kiến thức, tìm tòi những cái hay để về áp dụng cho quê hương của mình.

Bà Đặng Thị Nhung (em gái ông Ảnh), cho hay khi biết được thông tin anh trai đi thi, gia đình ông Ảnh đã có mặt từ sáng sớm để cổ vũ cũng như đưa đến điểm thi. Bà Nhung kể trước đây vị sĩ tử 46 tuổi rất ham học và học giỏi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên phải bỏ lỡ. Hiện nay, có thời gian, kinh tế nên mới quyết định đi học lại. Tuy lớn tuổi nhưng ông Ảnh rất say mê học, ngoài thời gian làm công việc thôn xóm thì ông còn tập trung chủ yếu vào việc học tập.

Bà Đặng Thị Nhung dậy sớm, đưa anh trai đi thi để cổ vũ tinh thần anh - Ảnh: Báo Dân Việt

Hiện nay các con đều đã lớn nên ông Ảnh muốn học để truyền lại tinh thần, cảm hứng, làm gương cho các cháu. Nghĩ rồi, ông liền quyết định đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Can Lộc, sau nhiều năm ôn luyện kiến thức, đến nay ông đã có thể đi thi THPT 2023 để lấy tấm bằng tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Tùng - Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc thể hiện niềm yêu mến của mình với sĩ tử 46 tuổi rằng ông Đặng Văn Ảnh là một trưởng thôn rất tích cực trong các hoạt động của địa phương. Là người đứng đầu địa phương, tôi đánh giá ông Ảnh là người tốt về mọi mặt về cả tính cách, năng lực, phẩm chất đạo đức đều tốt, là cán bộ thôn có trách nhiệm

Dẫn theo thông tin từ VTC News, để chuẩn bị tốt cho buổi thi, ông Ảnh dậy từ 5h ôn bài, chuẩn bị bút, giấy nháp,… “lên dây cót” cho buổi thi môn Ngữ văn. Điểm thi của vị trưởng thôn cách nhà khoảng 15km.

Ông Đặng Văn Ảnh dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho buổi thi - Ảnh: VTC News

Sau 3 năm nỗ lực vừa học vừa làm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc, ông Ảnh đạt kết quả học tập tốt và quyết định tham gia thi tốt nghiệp THPT.

Trong suốt 3 năm học trường bổ túc, ngày nắng cũng như ngày mưa ông Ảnh đều chăm chỉ “cưỡi” xe máy, vượt hơn 5km đến trường, thực hiện ước mơ lấy tấm bằng cấp 3.

Ngoài việc học, vị người trưởng thôn này cũng bộn bề những bao lo toan cuộc sống, cơm áo gạo tiền, có lúc ông nghĩ đến việc từ bỏ. Tuy nhiên những lúc chán nản nhất ông lại được vợ và hai con động viên. Nhờ vậy ông cũng từng bước kiên trì theo đuổi mục tiêu tốt nghiệp cấp 3.

Ông Ảnh nhận lời chúc từ các con và tự tin bước vào phòng thi - Ảnh: VTC News

Những ngày gần thi rất áp lực, có khi đi làm về muộn ông phải thức đến tận 1-2h sáng để ôn bài vì với ông môn Toán với tôi rất khó khăn, một đề bài có khi phải giải trong mấy ngày, nhưng làm nhiều cũng thành quen. Giờ những bài đơn giản ông Ảnh có thể làm được. Ngoài những bài học trên trường lớp, sĩ tử 46 tuổi cũng về nhà học thêm trên Youtube.

Ông Đặng Văn Ảnh cũng chia sẻ thêm sau khi có kết quả thi THPT ông có dự định học lên đại học ngành công tác xã hội để về giúp đỡ bà con, góp phần xây dựng quê hương.