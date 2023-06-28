Xúc động thầy cô vùng cao xin gạo nấu cháo ăn đêm, tiếp sức cho trò thi tốt nghiệp

Trực tiếp tham gia đứng bếp, cô Lương Ngọc Thanh, Phó hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú Lạng Sơn cho biết, đây là hoạt động được duy trì từ nhiều năm trở lại đây.

Theo thông tin từ VTC News, 22h tối 27/6, bếp ăn của trường THPT Dân tộc nội trú Lạng Sơn vẫn sáng đèn, rộn tiếng cười nói của hàng trăm học sinh, giáo viên. Đây là bữa ăn đêm được các thầy cô nhà trường chuẩn bị cho học sinh.

Mỗi mùa thi tốt nghiệp đến, thầy cô lại tổ chức nấu cháo đêm để bồi dưỡng cho học sinh. Giúp các em cảm nhận được sự ấm áp như chính gia đình mình, cũng như lời động viên, lời chúc các em đạt kết quả thi như ý nguyện.

"Học trò nội trú 100% là người dân tộc thiểu số, các em rất thiệt thòi vì sống xa gia đình. Có những em đi học xa từ lúc mới 10 tuổi, vì vậy sự chăm sóc của thầy cô rất quan trọng”, cô Thanh nói và chia sẻ với VTC News, gạo, thịt gà, rau.. đều được nhà trường vận động từ các nhà hảo tâm, xã hội hoá giúp cho các em thêm dinh dưỡng trong những ngày thi vất vả.

Các cô giáo tập trung nấu cháo gà chiêu đãi sĩ tử ăn đêm - Ảnh: VTC News

Mùa thi tốt nghiệp năm nay, trường THPT Dân tộc nội trí Lạng Sơn huy động hơn 10 thầy cô ở lại hỗ trợ, chăm lo cho học sinh. Cô Chu Thị Luyện, Phó Bí thư đoàn thanh niên trường THPT Dân tộc nội trú Lạng Sơn dù đang có bầu không tham gia công tác coi thi nhưng vẫn xin trường cho tham gia vào hỗ trợ tiếp sức cho học trò trong những ngày thi.

Việc tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, nhìn các em ăn ngon miệng là điều cô Luyện cảm thấy vui. Gia đình cô rất ủng hộ, sẵn sàng đồng hành khi học trò cần sự giúp đỡ trong việc đưa đón học sinh.

Nhà trường huy động hơn 10 thầy cô ở lại hỗ trợ, chăm lo, tiếp sức mùa thi cho học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, những buổi ăn đêm như thế này cũng là cơ hội để cô trò chia sẻ, gắn kết tình cảm hơn, trải lòng những khó khăn, áp lực mà các em phải trải qua trong những ngày ôn thi, nhiều khi trong tiết học không dám thổ lộ với cô.

Cũng giống như bao học sinh khác, em Long Tiến Thắng chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại: “Chúng em không chỉ được các cô nấu cháo bồi dưỡng ăn đêm, mà trong những ngày thi chúng em còn được nhà trường mua sữa cho uống, nước để mang đến trường thi.

Ba năm học ở trường nội trú, các cô thầy không chỉ dành sự quan tâm đến việc học, sức khoẻ mà còn quan tâm đến sự phát triển kỹ năng mềm, giao tiếp cách xử lý các tình huống bất đồng quan điểm với bạn bè. Do đó, em và bạn sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành kỳ thi không phụ công thầy cô”.

Những khuôn mặt tươi cười, trò chuyện chia sẻ cùng cô giáo - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Hoàng Ngọc Diễm bày tỏ với báo Giáo dục và Thời đại - “Em cảm thấy rất vui, các thầy cô giáo rất nhiệt, các cô tâm lý, thường xuyên động viên để chúng em có tâm lý tốt nhất. Mong rằng sự hỗ trợ tận tâm của thầy cô chúng em sẽ có nhiều động lực làm bài hơn nữa”.

Những lời động viên, lời chúc từ cô giáo nhắn nhủ đến học sinh của mình - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Cô Chu Thị Luyện - Phó bí thư đoàn thanh niên chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại: “Mình đang có bầu, nên không tham gia công tác coi thi, do đó mình xin tham gia vào hỗ trợ tiếp sức cho học trò trong những ngày thi.

Khi mình được phân công cùng đồng nghiệp nấu cháo thì dù việc nhỏ nhưng mình đồng hành cùng với học trò, hi vọng tiếp thêm động lực cho các em. Gia đình mình rất ủng hộ, gia đình cũng sẵn sàng đồng hành khi học trò cần sự giúp đỡ trong việc đưa đón học sinh".