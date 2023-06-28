Thời tiết TP.HCM và Hà Nội trái ngược, các sĩ tử hồi hợp bước vào môn thi đầu tiên

Tại điểm trường THPT Chu Văn An (Quận Tây Hồ, Hà Nội) từ 6h30, hầu hết các thí sinh đã có mặt ở cổng trường thi để tránh tắc đường, kịp giờ thi.

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, ngày 28/6 là ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia , môn đâu tiên sẽ là môn Ngữ Văn. Sáng nay, thời tiết Hà Nội nhiều nơi đổ mưa lớn. Tình nguyện viên tại các điểm thi nhanh chóng sắp xếp che ô, hỗ trợ thí sinh vào phòng thi.

Bên cạnh đó, tại Nghệ An, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 36.889 thí sinh dự thi với 70 điểm thi, với 1.669 phòng thi và 71 phòng chờ. Nghệ An huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Chị Nguyễn Thị Hoà (Tây Hồ, Hà Nội) dạy từ 4h sáng để nấu xôi đỗ cho con ăn. Chị cũng dặn chồng thắp hương khấn xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con gái làm bài thi tốt. Không chỉ chị Hoà, hầu hết phụ huynh đưa con đi thi đều chung tâm trọng, lo lắng, sốt ruột.

Tại Nghệ An, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 36.889 thí sinh dự thi với 70 điểm thi- Ảnh: VTC News

Ngược lại, thời tiết sáng nay tại TP.HCM dịu mát, có nắng nhẹ, thí sinh có mặt sớm ở điểm thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Phạm Đăng Khoa, lớp 12A4 THPT Phú Nhuận tập trung ôn tập từ lớp 11, càng gần ngày thi, thời gian ôn tập càng tăng. Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, Khoa cũng may mắn đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM xét vào trường đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế - Luật.

Thời tiết sáng nay tại TP.HCM dịu mát, có nắng nhẹ, thí sinh có mặt sớm ở điểm thi - Ảnh: VTC News

Thời tiết tại TP.HCM mát mẻ và nắng nhẹ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin ghi nhận từ báo Dân Việt, theo kế hoạch của Bộ GDĐT, sáng 28/6, hơn 1 triệu học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong không khí căng thẳng, hồi hộp của kỳ thi, nhiều thí sinh đã lên mạng để tham khảo những dự đoán về đề thi Văn.

Nhiều thí sinh rôm rả dự đoán đề thi - Ảnh: Dân Việt

Tác phẩm Vợ chồng A Phủ được nhiều em học sinh nhắc đến và mong chờ - Ảnh: Dân Việt

Nhiều sĩ tử còn khẳng định là đề thi Văn năm nay chính là tác phẩm Sông Đà - Ảnh: Dân Việt

Một thành viên khẳng định, đề thi môn Văn cần lưy ý dưới đây là 9 tác phẩm khả năng sẽ ra thi là rất ít, không cần phải ôn quá chuyên sâu. Tuy nhiên, các em nên đọc qua và nắm được nội dung cơ bản để làm phần liên hệ mở rộng 9 tác phẩm chắc chắn không ra nữa là:

1. Chiếc thuyền ngoài xa (Đã ra thi 2022)

2. Sóng (Đã ra thi 2021, đợt 1)

3. Tây Tiến (Đã ra thi 2021, đợt 2)

4. Việt Bắc (Đề minh họa mà bộ công bố năm nay)

5. Đàn Ghita của Lorca (GDTX không học)

6. Rừng xà nu

7. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

8. Các tác phẩm nước ngoài (Số phận con người, Ông già và biển cả, Thuốc…)

9. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Và có 5 tác phẩm khả năng cao sẽ thi là:

1.Vợ chồng A Phủ (6 năm chưa ra thi nên khả năng cao năm nay sẽ ra)

2. Người lái đò sông Đà - tác phẩm khá khó, độ phân hóa cao (hơn 11 năm chưa ra thi, nỗi sợ của 2k3, 2k4)

3. Vợ nhặt: đây là một trong những tác phẩm hay, chứa đựng nhiều khía cạnh cần khai thác sâu.

4. Ai đã đặt tên cho dòng sông - khả năng cao (2019 ra thi và có thể sẽ quay lại)

5. Đất nước: 2017 thi - 2020 thi - 2023? (liệu sẽ có quy luật 3 năm?)

Người này không quên nhắc nhở thí sinh phân chia thời gian để ôn đều các tác phẩm trọng tâm và nhớ được nội dung chính của các bài còn lại chứ đừng nên học tủ 1-2 bài.

Dù dự đoán nhiều tác phẩm nhưng rất đông thí sinh cầu mong tác phẩm ngày mai sẽ ra trong đề thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ vào bài Đất nước.

Gần ngày thi, nhiều thí sinh mong đề Văn tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ vào bài Đất nước - Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, sau đó dự đoán này cũng bị "bắt bẻ" rằng 80% đề thi năm nay không vào bài Đất nước bởi tác phẩm này đã ra 3 lần trong 10 năm nay nên khả năng ra lại là khá thấp. Đặc biệt là đề minh hoạ năm nay vào thơ nên đề thi chính thức dễ vào văn xuôi. Ngoài ra, chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc chương trình cũ thi THPT nên năm nay cần ôn trọng tâm là Người lái đò sông Đà và Vợ chồng A Phủ.