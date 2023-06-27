Một sĩ tử gây chú ý vì quá 'đặc biệt', 51 tuổi vẫn tham gia kỳ thi THPT quốc gia

Một sĩ tử ở tỉnh Đắk Lắk gây chú vì quá ''đặc biệt'', ngoài 50 tuổi vẫn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với một phong thái tự tin và quyết tâm cao.

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, hôm nay 27/6, theo thông tin từ ông Đặng Phi Hiền, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Lắk, thí sinh cao tuổi nhất là anh Y Sem Ja, sinh năm 1972 (dân tộc M’nông).

Cũng theo thầy Hiền, 3 năm theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lắk, anh Y Sem Ja luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và đạt kết quả khá cao trong học tập.

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, anh Y Sem đi nghĩa vụ quân sự năm 1990 khi vừa học xong THCS. Sau đó, anh về quê rồi tham gia Hội cựu chiến binh tại địa phương. Hiện nay, anh Y Sem công tác ở UBND xã Yang Tao.

Anh Y Sem Ja sĩ tử ''đặc biệt'' của kỳ thi THPT quốc gia - Ảnh: VTC News

Cách đây ba năm, anh Y Sem quyết định theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lăk, với mục đích lấy được tấm bằng cấp 3. Người đàn ông 51 tuổi cho hay muốn là gương cho các con về tinh thần học tập.

Dù công việc bận bịu, anh Y Sem nỗ lực tham gia các buổi học và luôn hoàn thành bài tập mà thầy cô giao. Theo lời anh, riêng năm lớp 12, anh đạt học lực loại khá và danh hiệu học viên tiên tiến. Anh Y Sem nói thêm rằng bản thân bước vào kỳ thi trong tâm thế thoải mái, không áp lực, nếu kết quả không như mong muốn, anh vẫn hài lòng vì đã nỗ lực trong thời gian qua.

Năm nay, toàn tỉnh Đăk Lăk có trên 21.000 thí sinh thi tốt nghiệp, trong đó khoảng 5.900 thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh này bố trí 33 điểm thi chính thức, 39 điểm thi dự phòng với tổng cộng 966 phòng thi. Hơn 2.900 cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ được huy động.

Đề thi tốt nghiệp THPT được máy bay, tàu cao tốc 'hộ tống' đưa ra Côn Đảo đến với 93 thí sinh Đề thi tốt nghiệp THPT được máy bay, tàu cao tốc đưa ra Côn Đảo, Phú Quý với sự giám sát chặt chẽ của công an, có đến 93 thí sinh tham gia thi cử năm nay.

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