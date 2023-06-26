Thời điểm trên, tài xế Trần Anh T. (SN 1987) điều khiển ô tô cứu thương BKS 36A-007.78 (nền màu xanh, chữ số màu trắng) của Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước chở bệnh nhân đi cấp cứu, trên xe chở theo anh Hà Chí C. (SN 1995) và anh Trương Văn V. (1986), cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước, đưa anh Lê Đình N. (SN 1999, trú tại huyện Cầm Thủy, Thanh Hóa) là bệnh nhân chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc để cấp cứu.

Theo thông tin ghi nhận từ báo An Toàn Giao Thông, vào hồi 0h20 ngày 26/6, tại Km 80+960 đường QL15A (thuộc thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT hi hữu với xe cấp cứu.

Vụ TNGT khiến anh Hà Chí C. và anh Trần Anh T. bị thương. Tại hiện trường, ô tô BKS 36A-007.78 bị hư hỏng một số thiết bị, vỏ xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Lang Chánh đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, sau cú tông mạnh lúc 5h ngày 27/3, xe cứu thương xoay ngang giữa quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, người ngồi bên ghế phụ chấn thương. Hơn 20 hành khách trên ôtô buýt hoảng loạn, mở cửa thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, xe cứu thương biến dạng phần đầu, kính trước và cửa bên ghế lái vỡ, quan tài phía trong bị đổ nghiêng, đồ đạc văng tung tóe. Ôtô buýt hư hỏng phần đuôi. Vệt dầu đổ loang trên đường.

Đội tuần tra kiểm soát phía Nam, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) đã cử cán bộ đến phân luồng, điều xe đến cẩu phương tiện gặp nạn về trụ sở điều tra; điều xe cứu thương khác đến chở thi thể đưa về quê Nghệ An.

Xe cứu thương chở quan tài bị biến dạng sau khi tông đuôi ôtô buýt sáng 27/3 - Ảnh: VnExpress

Hơn 20 hành khách trên ôtô buýt cũng được bố trí xe khác để tiếp tục hành trình. Đến 11h, hiện trường được giải phóng, giao thông trên quốc lộ 1 trở lại bình thường.

Bước đầu công an xác định tài xế xe cứu thương di chuyển quãng đường dài nên buồn ngủ, không giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước.