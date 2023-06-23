Người phụ nữ bị Công an tóm gọn khi tuyên bố vỡ hụi để "cuỗm" 10 tỉ đồng

Đời sống 23/06/2023 15:56

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt giữ người phụ nữ có ý định chiếm đoạt tài sản gồm 10 tỉ đồng khi tuyên bố vỡ hụi.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Minh (SN 1976; ngụ xã Điền Lư, huyện Bá Thước) về tội chiếm đoạt tài sản

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, Nguyễn Thị Minh bị bắt để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xuất phát từ việc chơi hụi dẫn tới "vỡ hụi" khiến cả trăm hộ dân trên địa bàn xã Điền Lư không lấy được số tiền khoảng 10 tỉ đồng

 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Phụ Nữ Việt Nam, kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư tham gia. Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi.

Người phụ nữ bị Công an tóm gọn khi tuyên bố vỡ hụi để 'cuỗm' 10 tỉ đồng - Ảnh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Minh để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiểm đoạt tài sản" - Ảnh: Người Lao Động 

Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Do tin tưởng Minh nên nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư vẫn đóng tiền hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận. 

Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng). Hoang mang, lo lắng trước nguy cơ mất trắng số tiền cho vay và tham gia hụi, họ, các bị hại đã làm đơn tố giác lên cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Thị Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nhiều người dân đã khởi kiện dân sự lên TAND huyện Bá Thước. Một số người dân đã tập trung kéo nhau lên trụ sở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện và tỉnh khiếu kiện, gây phức tạp về ANTT.

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