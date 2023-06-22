Thấy shipper tự ý chụp ảnh mình, nữ khách hàng nạt nộ, tỏ vẻ bực tức, đe dọa rạch mặt shipper và ''cuỗm'' sạch 18 triệu đồng.

Theo thông tin ghi nhận từ tạp chí điện tử Người Đưa Tin, ngày 22/6, tin từ Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nguyệt (21 tuổi, trú tại xã Định Hải) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/6/2023 chị P.T.H. đến nhà nghỉ Hà Chương ở thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để giao hàng cho Nguyễn Thị Nguyệt.

Trong lúc giao nhận hàng, chị H. có chụp ảnh Nguyệt để xác nhận theo quy định. Tuy nhiên Nguyệt nổi nóng, chửi bới chị H. vì đã chụp ảnh mà chưa xin phép. Sau đó Nguyệt ép chị H. lên phòng nghỉ để nói chuyện.

Người phụ nữ bị nghi ngờ đe dọa và cưới tài sản của shipper - Ảnh: Người Đưa Tin

Tại đây, Nguyệt chửi bới, đánh đập và đe dọa rạch mặt chị H.. Chưa dừng lại ở đó, Nguyệt đã cướp 8 triệu đồng tiền mặt rồi lấy điện thoại của chị H. chuyển khoản 10 triệu đồng sang tài khoản khác.

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, chiếm đoạt được tiền, Nguyệt nhanh chóng chạy xuống biển Sầm Sơn để trốn nhưng bị lực lượng Công an bắt giữ sau đó. Qua khai nhận, Nguyệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra, làm rõ.

Hai vợ chồng công nhân té xe trọng thương do bị chó dữ khu công nghiệp rượt đuổi Hai vợ chồng công nhân đang tan ca làm, rời khỏi công ty thì bị đàn chó rượt đuổi nên té ngã trọng thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-khach-hang-doa-rach-mat-shipper-e-cuop-18-trieu-ong-tai-thanh-hoa-594997.html