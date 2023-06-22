'Chuyện lạ có thật' khi sinh đôi cùng mẹ khác cha khiến nhiều người 'ngã ngửa'

Đời sống 22/06/2023 12:29

Vợ vừa sinh xong hai bé song sinh khác nhau kiểu tóc, anh M. lấy mẫu tóc của hai đứa con song sinh đi xét nghiệm ADN, kết quả 2 đứa trẻ cùng mẹ nhưng khác cha.

Theo thông ghi nhận từ VTC News, anh N.V.M. (37 tuổi) tìm tới một trung tâm ADN và đưa cho nhân viên xét nghiệm hai gói nhỏ chứa mẫu tóc.

Ngày vợ anh sinh con, nghe bác sĩ nói “chị sinh được hai cô công chúa hai kiểu tóc khác nhau, xinh lắm nhé”, anh M. không nghĩ gì. Bây giờ khi các bé 2 tuổi, khác biệt đó càng rõ rệt. Họ hàng và bạn bè ít nhiều đều đặt nghi vấn vì hai đứa khác nhau quá. 

Gần hai năm anh M. luôn tự trấn an bản thân trước những lời nói ra nói vào. Cho đến khi một người bạn thân nói "hay đi xét xét nghiệm ADN thử" thì anh quyết định theo.

Đêm trước ngày xét nghiệm, khi các con ngủ say, anh M. nhẹ nhàng lấy mẫu tóc của 2 bé, cẩn thận ghi bên ngoài một mẫu “xoăn”, một mẫu “thẳng”.

Tại Trung tâm ADN, anh chọn mức thời gian cho kết quả xét nghiệm nhanh nhất (ba giờ đồng hồ).

Kết quả, một bé con anh, một bé không phải con anh. 

Để “chắc ăn”, loại trừ khả năng trao nhầm con ở bệnh viện, anh M. về nhà lấy mẫu tóc của vợ để xét nghiệm. Kết quả phân tích ADN khẳng định cả hai bé là do một mẹ đẻ ra. Như vậy, hai bé gái dù song sinh, nhưng lại khác cha.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội) lý giải, ở góc độ chuyên môn, câu chuyện trên hoàn toàn có thể xảy ra. Thông thường phụ nữ chỉ rụng một trứng trong một chu kỳ kinh nguyệt, nhưng có trường hợp cá biệt, rụng hai hoặc ba trứng trong một chu kỳ ở các thời điểm khác nhau. Khi đó nếu người phụ nữ có quan hệ với hơn một người, trứng có thể được thụ tinh bởi một người đàn ông khác nhau, dẫn đến sinh đôi khác bố.

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ThS. Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền tư vấn cho khách hàng - Ảnh VTC News 

 

Bác sĩ nói gì về song sinh nhưng khác cha? 

Thực ra, sinh đôi khác cha không nhiều nhưng không phải quá hiếm. Thông thường trong 1 chu kỳ kinh nguyệt, mỗi phụ nữ chỉ rụng 1 trứng. Nhưng có những người có thể rụng 2 trứng hoặc nhiều hơn. Nếu người mẹ chỉ quan hệ với 1 người đàn ông thì cặp song sinh sẽ cùng bố. Tuy nhiên, nếu quan hệ với hơn 1 người đàn ông cùng thời kỳ rụng trứng thì hiện tượng sinh đôi khác cha sẽ xảy ra, dẫu chỉ là tỷ lệ rất nhỏ. 

Theo y học, song sinh cùng trứng là hiện tượng 1 trứng được 1 tinh trùng thụ tinh rồi tách làm 2 trong giai đoạn phát triển thành hợp tử và phát triển thành 2 bào thai riêng biệt. Những thai nhi trong trường hợp này giống nhau như giọt nước cả về hình thức và cấu trúc gene. Hai bé cũng thường có cùng giới tính.

Sinh đôi khác trứng là khi người phụ nữ rụng đồng thời 2 trứng trong cùng một chu kỳ kinh nguyệt và cả 2 trứng này được thụ thai bởi 2 tinh trùng khác biệt. Trong trường hợp này, 2 thai nhi cùng chia sẻ tử cung của người mẹ trong suốt hơn 9 tháng dài, nhưng phát triển theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp sinh- đôi khác trứng, rất có thể bố của 2 em bé không phải là 1 người.

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Sinh đôi khác trứng là khi người phụ nữ rụng đồng thời 2 trứng trong cùng một chu kỳ kinh nguyệt và cả 2 trứng này được thụ thai bởi 2 tinh trùng khác biệt - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, tình trạng sinh đôi khác cha ít xảy ra trên khắp thế giới. Bởi lẽ hành trình để tinh trùng gặp được trứng rất gian nan, phải đi qua con đường dài và trải qua một hệ thống sinh sản rất khắc nghiệt. Vì vậy, cơ hội của 2 tinh trùng mà còn từ 2 người đàn ông khác nhau thụ tinh trên trứng của 1 người phụ nữ là thực sự hiếm gặp. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh đôi khác cha chỉ khoảng 1/13.000, con số cực kỳ thấp. Một lý do nữa mà chúng ta không thấy nhiều trường hợp tương tự như vậy nữa là nhiều trường hợp chưa được xét nghiệm ADN.

Hiện tượng sinh đôi khác cha tưởng chừng như hoang đường nhưng lại có thật. Cơ thể con người có bao nhiều điều đáng kinh ngạc mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết được. Tuy nhiên, nhờ vào phần nào sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại, những điều kỳ lạ quanh ta đang dần được giải đáp.

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