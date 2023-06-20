Ngoài ra, hai bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử gồm Phạm Văn Võ (SN 1972, chú họ bị cáo Hoàng Văn Minh) và Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, vợ của bị cáo Hoàng Văn Minh). Cả 2 bị cáo này bị truy tố về tội "Khai báo gian dối"

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, sáng 20/6, Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xử Hoàng Văn Minh (SN 1986, cựu Thiếu tá Trung đoàn không quân 937) bị truy tố tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên do vắng đại diện bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, luật sư bào chữa cho các bị cáo nên phiên tòa bị hoãn. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tòa thông báo sau.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Dân Việt, trước đó, ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nạn nhân Hồ Hoàng Anh) có đơn đề nghị hoãn phiên tòa do tình trạng sức khỏe không ổn định, phải điều tại TP.HCM.

Cũng theo đơn trình bày, ông Hùng cũng đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa dự kiến vào ngày 20/6 tới và chuyển sang một ngày khác để ông có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án.

Trước đó, Tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 đã ban hành quyết định về việc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Minh, lái xe gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 (con gái ông Hồ Hoàng Hùng) ở Ninh Thuận tử vong thương tâm 1 năm trước.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh xấu số tử vong do TNGT một năm trước. Ảnh: Đức Cường - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 8h ngày 28/6/2022, quân nhân Hoàng Văn Minh lái xe hơi chạy trên đường 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến gần cổng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (VietinBank Ninh Thuận), Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng.

Quá trình chuyển hướng, xe hơi va chạm xe máy do em Hồ Hoàng Anh lái chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm em Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân nhận thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Hoàng Anh là 0,79g/L. Đến ngày 9-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh.

Hiện trường vụ án khiến nữ sinh lớp 12 tử vong thương tâm - Ảnh: VTC News

Sau đó, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hoàng Anh, gửi đơn tố giác lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa hóa - vi sinh của bệnh viện về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án trong vụ tai nạn khiến Hoàng Anh tử vong.