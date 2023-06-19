Một nam sinh 17 tuổi ở Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đang ngồi uống nước thì bị đánh hội đồng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Dân Việt, ngày 19/6, mạng xã hội xôn xao câu chuyện nam thanh niên có tên Ng.C.T (17 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị một nhóm người lao vào đánh hội đồng dẫn đến tử vong khi đang ngồi trong quán nước. Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện một nam thanh niên 17 tuổi ở huyện Nam Đàn bị một nhóm người lao vào đánh hội đồng dẫn đến tử vong khi đang ngồi trong quán nước. Điều đáng nói, người đăng tải câu chuyện này cho rằng, nạn nhân bị “đánh nhầm” càng khiến dư luận bất bình.

Nam sinh Ng.C.T (17 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nghi bị đánh nhầm, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Dân Trí Theo thông tin ghi nhận từ báo Phụ Nữ Online, nạn nhân là em Nguyễn Cao T. (17 tuổi, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn). Ông Nguyễn Hồng Tân (ba em T.) cho biết, tối 7/6, do nhà mất điện nên em T. cùng anh trai là Nguyễn Cao Tấn xin phép ông ra một quán nước trên địa bàn xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) uống nước cho mát. Khi 2 anh em Tấn đang ngồi uống nước trong quán, một nhóm thanh niên đi xe ô tô chạy đến dừng trước quán rồi lao vào đuổi đánh cả 2. Tấn chạy trốn vào một nhà dân nên thoát, riêng cậu em trai bị nhóm này bắt được, đánh đập.

Câu chuyện T. bị nhóm thanh niên "đánh nhầm" dẫn đến tử vong được đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn lượt like, bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Phụ Nữ Online Theo ông Tân, khoảng 2h rạng sáng 8/6, ông vội chở T. vào bệnh viện cấp cứu khi thấy con trai đầy thương tích trên người. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên đến rạng sáng 13/6, ông xin chuyển tuyến cho T. ra Hà Nội điều trị. Tại đây, T. được chẩn đoán đầu bị đa vết thương, vỡ hộp sọ, dịch tràn, phù nề, chết não…không thể chữa trị. Đến ngày 14/6 thì T. tử vong do vết thương quá nặng. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an để điều tra, truy tìm nhóm đánh đập T.

Chơi đùa bên bờ sông, cháu bé 4 tuổi đuối nước tử vong không ai hay Vào sáng ngày 19/6/2023 cơ quan chức trách thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận vụ việc một cháu bé chơi đùa trên bờ sông Trường không may trượt chân đuối nước tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-17-tuoi-bi-anh-nham-a-tu-vong-cong-an-vao-cuoc-ieu-tra-truy-tim-nhom-hanh-hung-593594.html