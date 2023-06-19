Bắt giữ 'ma men' hiếp dâm bé gái 13 tuổi trong đêm

Đời sống 19/06/2023 12:00

23h đêm, sau cuộc nhậu, đối tượng điều khiển xe máy chở nạn nhân về nhà, đến đoạn đường vắng thì thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ Nhà báo & Công luận, ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an huyện Ia Pa vừa bắt khẩn cấp đối tượng Kpă Lúa (SN 1988, trú tại Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào tối ngày 8/6, Kpă Lúa cùng một số người bạn và cháu R.L (SN 2010, trú tại thị xã Ayun Pa, Gia Lai) cùng nhau nhậu tại khu vực đường Đông Trường Sơn, thị xã Ayun Pa.

Bắt giữ 'ma men' hiếp dâm bé gái 13 tuổi trong đêm - Ảnh 1
Đối tượng đối tượng Kpă Lúa khai nhận hành vi phạm tội - Ảnh: Nhà báo & Công luận

Đến khoảng 23h cùng ngày, Lúa điều khiển xe máy chở cháu L. về nhà. Trên đường đi, Lúa nảy sinh ý định hiếp dâm cháu L. nên đã điều khiển xe đi đến đoạn đường vắng người thuộc thôn Plơi Kdăm, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sự việc ngay sau đó được người nhà nạn nhân trình báo cơ quan chức năng địa phương. Tiếp nhận tin báo của bị hại, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng Kpă Lúa.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Kpă Lúa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, N.C.D. đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm chính con đẻ của mình khi cháu bé mới 12 tuổi.

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