Ngày 8/6, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, đối tượng Phạm Đức Nhật (29 tuổi) đã khống chế bé gái (10 tuổi), đưa cháu lên khu mồ mả phía sau nhà rồi hiếp dâm nhiều lần.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 8/6, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết đã bắt giữ Phạm Đức Nhật (29 tuổi, ở thôn Bình Đông, xã Trà Bình, H.Trà Bồng) để điều tra hành vi hiếp dâm bé T.T.N.Q (10 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Bình Sơn ở Quảng Ngãi) mặc cho bé vùng vẫy, kêu khóc.

Công an làm việc với Phạm Đức Nhật - Ảnh: Báo Thanh niên

Thông tin ban đầu, trưa 5/6, Nhật có mặt tại nhà bà N.T.X. – là bà ngoại của bé Q. ăn giỗ. Lợi dụng bé Q. đang chơi sau nhà một mình, Nhật cho 50.000 đồng rồi dụ dỗ, khống chế, đưa bé lên khu mồ mả phía sau nhà.

Tại đây, Nhật đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé Q. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Nhật bỏ mặc Q. và đe dọa cháu không được kể lại sự việc cho ai biết. Lúc này, bé Q. chạy về nhà bà ngoại trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ và mất kiểm soát.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, đến chiều ngày 5/6, Công an H.Trà Bồng tiếp nhận nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm trẻ em, xảy ra tại thôn Bình Thanh. Sau đó, Nhật đã bị bắt giữ để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Phạm Đức Nhật - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ qua điều tra, Nhật khai nhận trước đó đã 1 lần dở trò đồi bại với Q. nhưng do bị Nhật đe dọa nên bé không kể với gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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