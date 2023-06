Đến ngày 6/6, Công an H.Tuy Phước cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển các cơ quan chức năng cùng cấp đề nghị truy tố vụ án hình sự hiếp dâm, cướp tài sản do bị can Nguyễn Tấn Lân thực hiện.

Đồng thời, cơ quan công an cho biết, Lân đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng tái phạm, vừa ra tù ngày 15/5/2022, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 10h30 ngày 29/3 nạn nhân đang rửa chén sau khi ăn cơm thì bị Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện hành vi xong, người này trói chân tay nạn nhân lại và yêu cầu đưa tiền, tài sản, rồi lấy xe gắn máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, chạy về hướng địa bàn tỉnh Long An. Đến 20h45 cùng ngày, công an phát hiện nghi phạm và bắt giữ nghi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Bến Lức.

Đối tượng Phạm Châu Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền phong

Chiều 30/3, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an tỉnh này đã phối hợp Công an tỉnh Long An truy bắt và tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Châu Thanh để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.