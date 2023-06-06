Chân dung gã yêu râu xanh hiếp dâm, cướp tài sản của người phụ nữ đi đường

Đời sống 06/06/2023 11:37

Ngày 6/6, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) đề nghị truy tố bị can vừa ra tù Nguyễn Tấn Lân (26 tuổi) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của người phụ nữ 52 tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 1h30 ngày 26/6/2022, sau khi nhậu xong, Nguyễn Tấn Lân (26 tuổi, ở xã Phước Thuận, H.Tuy Phước, Bình Định) nảy sinh ý định tìm phụ nữ đi đường để hiếp dâmcướp tài sản. Tiếp đó, Lân đi dạo bằng xe máy và dừng lại tại ngã ba QL19 giao với đường liên thôn ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận) chờ cơ hội.

Chân dung gã yêu râu xanh hiếp dâm, cướp tài sản của người phụ nữ đi đường - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Tấn Lân - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngay khi phát hiện bà P.T.H. (52 tuổi, ở H.Tuy Phước) điều khiển xe máy đi một mình trên QL19 về hướng xã Phước Nghĩa (H.Tuy Phước) nên đuổi theo. Đến đoạn QL19 qua thôn Phổ Trạch (xã Phước Thuận), Lân tăng tốc áp sát, dùng chân đạp vào đuôi xe để bà H. dừng xe lại. Sau đó, Lân xuống xe, dùng tay kẹp cổ bà H., khống chế đe dọa, ép nạn nhân cho mình quan hệ tình dục. Tuy nhiên, bà H. không đồng ý và chống cự, van xin.

Lân giật kiềng vàng và nhẫn vàng của bà H., rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng. 

Đến ngày 6/6, Công an H.Tuy Phước cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển các cơ quan chức năng cùng cấp đề nghị truy tố vụ án hình sự hiếp dâm, cướp tài sản do bị can Nguyễn Tấn Lân thực hiện.

Đồng thời, cơ quan công an cho biết, Lân đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng tái phạm, vừa ra tù ngày 15/5/2022, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 10h30 ngày 29/3 nạn nhân đang rửa chén sau khi ăn cơm thì bị Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện hành vi xong, người này trói chân tay nạn nhân lại và yêu cầu đưa tiền, tài sản, rồi lấy xe gắn máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, chạy về hướng địa bàn tỉnh Long An. Đến 20h45 cùng ngày, công an phát hiện nghi phạm và bắt giữ nghi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Bến Lức.

Chân dung gã yêu râu xanh hiếp dâm, cướp tài sản của người phụ nữ đi đường - Ảnh 2
Đối tượng Phạm Châu Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền phong

Chiều 30/3, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an tỉnh này đã phối hợp Công an tỉnh Long An truy bắt và tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Châu Thanh để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

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Ngày 6/6, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan đang điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị gã thanh niên (SN 1995) cưỡng ép, hiếp dâm khi ở nhà một mình.

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Từ khóa:   hiếp dâm cướp tài sản truy tố

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